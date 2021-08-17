Z kuşağından sonra sıra onlarda: Alfa kuşağının devri başlıyor

17 Ağustos 2021 Salı, 13:48

Z kuşağıyla alfabenin son harfine geldik. Peki onlardan sonra gelen kuşak kimlerden oluşacak?

Sosyal araştırmacı ve yazar Mark McCrindle’ın “Alfa kuşağı” adını verdiği nesli, 2011 ve 2025 arasında doğanlar oluşturacak. McCrindle’a göre Alfa kuşağı, tarihin en zengin, en iyi eğitimli ve en iyi teknoloji okuryazarı nesli olacak.

Digitalhrtech.com sitesindeki “Z kuşağından sonra ne geliyor? Alfalara merhaba deyin” başlıklı yazıya göre, Alfa kuşağı üyeleri hâlâ çok genç olmasına rağmen -en yaşlı Alfalar şu anda sadece 10 yaşında- bu nesli karakterize eden bazı unsurlar şimdiden biliniyor.

Z kuşağı teknoloji meraklısı ancak Alfalar kişiliklerini oluşturan yılların büyük bölümünü tamamen teknolojinin içinde geçirecek.

Birçok Alfa, bunun ne anlama geldiğini bilmeden önce dijital bir ayak izine sahip olacak. Teknolojinin gelişimi çocukların öğrenme biçiminde değişikliğe neden olacak.

Öğretim yöntemleri, yapılandırılmış, genellikle işitsel bir yaklaşımdan daha görsel ve etkileşimli bir eğitim yöntemine geçiş yapacak. Problem çözme becerileri ve akranlar arası öğrenme deneyimleri daha çok önem kazanacak, tabletler eğitimde giderek daha çok kullanılacak.

Alfalar doğdukları andan itibaren farklı dijital platformlarla karşı karşıya oldukları için kusursuz ve “kişiye özel” çevrimiçi kullanıcı olacaklar.

İLLE DE ÖZGÜRLÜĞÜM

Tarsus Sev İlköğretim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanları, Alfa kuşağının özelliklerini şöyle anlattı:

Tek duyu organına hitap eden uygulamalardan çok çabuk sıkılırlar.

Ekrana bağımlıdırlar.

Bilgiye hemen ulaşmak isterler, aksi durumlarda konudan uzaklaşabilirler.

Kendilerinin diğerlerine göre özel olduğunu düşünürler. Diğer kuşaklara göre daha cesur ve girişimci bir yapıları vardır.

Bir önceki kuşak olan Z kuşağına göre çok daha dikkatlidirler.

Beğendikleri bir videoyu defalarca izleyebilirler. Beğendikleri şeyleri tekrarlamaktan hoşlanırlar.

X, Y, Z kuşaklarına oranla iletişimleri daha sınırlıdır. İletişimde görselliği, emoji kullanımını, ses ve görüntü kaydını tercih ederler.

DAHA AZ KONUŞAN NESİL

Alfa kuşağının ilerleyen zamanlarda teknolojiye son derece hâkim, sanal gerçeklikle hatta robotlarla yaşayan, online alışverişi tercih eden, diğer nesillere oranla daha az konuşan, fiziksel temastan uzak ve bağımsızlıklarına düşkün bir kuşak olması öngörülüyor.

Bu kuşağın bireyleri yüz yüze buluşmalara ya da sosyal ilişki kurmaya ihtiyaç duymayacaklar. Teknolojinin içine doğduklarından değerler ve manevi unsurlarla ilgilenmeyecekler. Ellerindeki tüm teknolojik imkânları girişimci bir ruhla işleyebilecekler.

Sürekli değişen dünyada Alfa kuşağının, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının en temel kanıtı olarak karşımızda durduğu düşünülüyor. Sanal gerçeklik, Alfa kuşağının vazgeçilmez bir parçası olacak.

DAHA GEÇ İŞ YAŞAMI DAHA GEÇ ÇOCUK

Daha az insan, daha fazla sanal dünya ve yapay zekânın yer aldığı yaşam biçiminde, Alfa kuşağının meslek seçimleri de bu doğrultuda değişiklik gösterebilir.

Daha yenilikçi, daha hızlı düşünen ve sorunları bir tuşa tıklayarak çözme eğiliminde olan Alfa kuşağı dinamik, hareketli meslekleri tercih edebilir.

Daha girişimci, satış odaklı, internet üzerinden alım satım yapmaktan hoşlanan bir kuşağın bireyleri olarak karşımıza çıkabilir.

Alfa kuşağı diğer kuşaklara göre daha uzun süre ve farklı bir eğitim alacak, iş hayatına daha geç atılacak ve daha geç çocuk sahibi olacak.

YENİ BİR MODEL LAZIM

Tabletsiz, akıllı telefonsuz nasıl bir yaşamın olduğunu bilmeyen bu neslin eğitim yaşamlarında ileri teknolojiyi tercih etmeleri artık kaçınılmaz bir durum haline gelecek.

Henüz 1-2 yaşlarında kendilerinden büyüklerini taklit edip kitap sayfalarını çeviren bebeklerin yerini, dokunmatik tabletlerdeki veya telefonlardaki sayfaları parmakları ile değiştiren bebekler alacak. Bu nedenle Alfa kuşağının eğitim ortamında dijital sistemlerin ve gelişmiş robot teknolojilerinin daha fazla yer alması öngörülüyor.

Bu kuşak, yapay zekâ ile birlikte eğitilecek bir süreci yaşayacak.

Alfa kuşağının düşünme biçimi meraklı, hızlı düşünen, yaparak deneyerek öğrenen, video ve görsel nitelikleri güçlü oyunları tercih eden bir yapıya dönüşüyor.

Bu kuşağa, derin ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmaya yönelik bir anlayış zamanla önemli bir ihtiyaç haline gelecek. Bu doğrultuda yeni bir eğitim öğretim modelinin hazırlanması Alfa kuşağının doğru eğitilebilmesi için önemli bir gereklilik olacak.

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ