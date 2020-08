‘Zafer’e çagrı yaptı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Yaşadığımız bunca olumsuz süreçte öylesine denk gelmişti ki.. Bir tarafta özgürlüğün sembolü 30 Ağustos Zafer Bayramı, diğer yanda ulusal ve evrensel kahraman Mustafa Kemal’in “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” özdeyişiyle şahlanan Gazi Koşusu. Büyük koşu seyircisiz olsa da milyonlarca yürek, kalp, sokaklarda, evlerde, köylerde dağlarda, kıyılarda bu anlamlı gün için çarptı. Kim neyi yasaklamaya çalışırsa çalışsın Gazi’nin imzası ve devrimleri bugün olduğu gibi halkı coşturacak, ilkelerinde birleştirecektir. Zaferi kazananlar kutlar, kaybedenler değil. Selam olsun kazananlara ve kutlayanlara. Mustafa Kemal Atatürk’ün başarısı sonsuza dek bize ışık tutucaktır.

ALIŞILMIŞLIĞIN ÖTESİNDE

Hipodrom ve çevresi sakindi. İzdiham yaşanmadı. Kapılarda erken saatlerde kuyruklar oluşmadı. Piknik yapmak, yarış oynamak, yarış izlemek için gelen yoktu. Kahrolsun Covid-19. Gün içinde çok sayıda önemli koşular gerçekleşti (Anafartalar, 2. İnönü, Nenehatun, 1.İnönü gibi). Kupa töreni sadece Gazi Koşusu’nda yapıldı, o da sade şekilde. Nerede olursa olsun seyircisiz müsabakalar tat vermiyor. Umarız seyircisiz son Gazi Koşusu olur. Bir hafta boyunca Gazi Koşusu’yla alakala haberler ve röportajlar yaptık. Anlayacağınız günü gününe Gazi’yi yakın takibe aldık. Editörümüz Ersin Öztekin’in gerek attığı başlıklar, gerekse sayfa düzeniyle Gazi Koşusu’na önemli katkı yaptığını söylemeliyim. Saatler 17.15’e geldi dayandı.

Nefeslerimizi tuttuk. Heyecanımız tavan yaptı. Bir de at sahiplerini, jokeyleri, antrenörleri, seyislerini düşünün... Ekran başındaki yarışseverleri de... Yarışın mesafesi her zamanki gibi 2400 metre. Hava da öyle sıcaktı ki. (34 derece) Geçen yıl 21 at kayıt yaptırmıştı. Bu koşuya katılabilmek dahi büyük şereftir. Her at sahibinin ve jokeyin gönlünde Gazi Koşusu’na katılabilmek ve kazanmak yatar, 15 atın mücadelesinde startla birlikte önce kafayı 5 numaralı Full Throttle aldı. Kısa bir süre sonra liderlik el değiştirdi ve başa 11 numaralı Sozopol geçti. Sozopol son 600’ü rakiplerinin 12 boy önünde geçti. Ancak 600-400 arası fark kapanmaya başladı. 200’de yarışın favorisi Ahmet Çelik, Call To Victory’yle (derece 2.30.18) emin adımlarla dışardan gelerek potaya uzanan isim oldu. Zorlandı mı? Hayır. Ahmet böylece Gazi’de altıncı birinciliğini elde etti. Bu rekor artık kolay kolay kırılmaz. Call To Victory’nin Türkçe karşılığı ‘Zafere Çağrı’. Zafer Bayramı’nda zaferle noktalanan bir yarış. Tebrikler Ahmet. İkinciliği Gökhan Kocakaya’yla Lord Of Game, üçüncülüğü Kingsman’la Hişman Çizik, dördüncülüğü de Ayhan Kurşun’la Coach isimli safkanlar aldı.

3 MİLYON TL KAZANDIRDI

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu’nun 94.’sünde kupayı müzesine götüren safkan Call To Victory sahibine (Ayşegül Kurtel) ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL’yi buldu.

SON 6 YILDIR KAZANDIĞI ATLAR

Ahmet Çelik’le son altı yıldır şampiyon olan safkanlar şöyle; ( Renk-2015), (Graystrom 2016), (Piano Sonata 2017), (Hep Beraber 2018), (Thee Last Romance 2019) ( Call To Victory 2020)

‘KLASİK DEĞİLİM’

Üst üste 6. kez Gazi Koşusu’nu kazanan jokej Ahmet Çelik, zaferiyle ilgili “Beni klasik Ahmet Çelik olarak gördüler. Ben hiçbir zaman klasik değilim. Klasik olduğum zaman, kaybettiğim zamandır. Onun için stratejimizi bu sefer değiştirdik. Çünkü benim eski yerlerime çok talip vardı. Fazla talipte ortalık karışır. Ben onları bıraktım, alın sizin olsun, burada ben memnunum. Atımın gücünü bildiğim, ona güvendiğim için çok rahattım. Biz, Call To Victory ile daha yenilginin ne olduğunu görmedik. Ve o hem kendine hem de bana çok büyük bir güven veriyor. Tabii ki geçilmeyecek diye bir şey yok atçılıkta. İlle bir gün geçileceğiz birlikte. Ama o ne zaman olur, onu ben de bilmiyorum. Bu galibiyeti çocuklarıma, eşime, aileme ve yarış camiasındaki tüm emekçi arkadaşlarıma armağan ediyorum” dedi.