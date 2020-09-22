Zam istedi kadro dışı kaldı

22 Eylül 2020 Salı, 09:08

Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Yıllık garanti 500 bin Avro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Avro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Avro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi.

Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam istediğini redderken Gineli santrforu kadro dışı bıraktı.

KASIMPAŞA BONSERVİSİNE NE KADAR İSTİYOR?

Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmişti.

Öte yandan son şampiyon Başakşehir de Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Fakat Gulbrandsen'le takas teklifi kabul görmedi.

Kaynak: Ajansspor