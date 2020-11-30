Zaynal Abakarov'un babası, Doku olayından açığa alındı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 16:54

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor. Doku’nun en son görüştüğü eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov, Doku kaybolmadan önce de darp ettiği ve alıkoyduğu ortaya çıkmıştı. Abakarov'un üvey babası Engin Y. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak" gerekçesiyle 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

AÇIĞA ALINDI

Daha önce başka bir konuyla ilgili polislikten açığa alındığı söylenen Engin Y.'nin Doku olayından dolayı açığa alındığı öğrenildi.

'İNTİHAR ALGISI İÇİN'

Avukat Ali Çimen, Engin Y.'nin soruşturma dosyasını yürüten birimde görev almış olmasının dosyaya etki verdiğini bunun için dosyanın jandarma birimince yapılması ve dosyaya etki veren şüphelilerin tutuklanmasına yönelik taleplerinin savcılıkça ret edildiğini hatırlattı. Çimen, Doku'ya ait bilgileri sosyal medyada paylaştığı için Engin Y. hakkında açılan davaya ilişkin, "Öğrenmiş olduğunuz üzere; soruşturma dosyanında ilk defa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca artık bizim bu tezlerimizin kabul edilmeye başlandığına yönelik somut bir gelişme yaşanmıştır. Bu gelişme şüpheli ailenin özelikle Doku'nun intihar ettiğine yönelik bir algının oluşması için sahip oldukları kamu görevlisi sıfatını nasıl kullandıkları da ortaya çıkmıştır" dedi.

'SEBEP OLAN OLAY NEDİR?'

Dosyada Doku'ya ait olduğu kaydedilen "Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum" sözünün ilgili tanık tarafından reddedildiği ve Engin Y. hakkında Başsavcılık talimatlarının gereğinin emniyet tarafından yapılmadığının da daha önce ortaya çıktığını belirten Çimen, "Bu somut gelişme ve diğer hususlar bizde şu soruları akla getirmiştir: Dosya şüphelileri neden böyle bir algının oluşması için suç işlemektedirler? Şüphelileri suç işleyebilecek kadar zorlanmalarına sebep olan olay nedir ? Dosya şüphelileri neden Doku'nun intihar ettiğinin düşünülmesini istemektedirler ?" diye sordu.

'YANIT ALMADIK'

Soruşturma makamlarıyla aralarında sağlıklı bir iletişim kanalı söz konusu olmadığını ve 1 Eylül'de yaptıkları soruşturmanın derinleştirilmesine dönük taleplerine de henüz yanıt almadıklarını vurgulayan Çimen, "Tüm bu soruların cevabı etkili bir soruşturma yapılması halinde ancak açığa çıkacaktır" diye konuştu.