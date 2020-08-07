Zeki Çelik İngiltere yolunda
İngiltere’nin Telegraph gazetesi milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik’in Tottenham’a transfer olacağını iddia etti. İddiaya göre İngiliz kulübü Jose Mourinho’nun bu sezon performanslarından memnun olmadığı Juan Foyt’un ve Serge Aurier’in yerine 23 yaşındaki genç sağ beki istiyor.
İngiltere’nin Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Mehmet Zeki Çelik Tottenham yolcusu.
Telegraph’ın iddiasına göre Portekizli Menajer Jose Mourinho’nun performanslarından memnun olmadığı Juan Foyth’un ve Serge Aurier’in yerine Zeki Çelik’i düşünüyor.
1997 doğumlu genç savunma oyuncusu Türkiye'de Bursaspor, Nilüferspor ve İstanbulspor'da forma giydikten sonra 2018 yılında 2.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransa’nın Lille takımına transfer olmuştu. Başarılı sağ bek, Lille takımında çıktığı 68 müsabakada 1 gol attı ve 8 asist üretti.
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