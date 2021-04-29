Zelenskiy, bu sefer ‘Vatikan’ dedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacakları olası görüşme için Vatikan’ın ideal olduğunu söyledi.
Batı ile Rusya hattında gerilim alanı haline gelen Ukrayna, krize yönelik Moskova ile diyalog için önerilerini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacakları olası görüşme için Vatikan’ın ideal olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Vatikan’da görüşme konusunda kendilerine henüz bir teklif gelmediğini kaydetti. Zelenskiy daha önce Rus lider ile Ukrayna’nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass’ta bir araya gelmeyi önermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya atıfla “ABD’nin askeri yardımına güvenmek anlamsız. Bu her zaman herkes tarafından biliniyordu” dedi. Bu arada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’ndaki Rusya konulu oturumda yaptığı konuşmada Moskova ile ilişkilerin giderek kötüleştiğini, ancak ilişkileri iyileştirmeye de hazır olduklarını söyledi.
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