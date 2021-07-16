Zeytin ağaçları katlediliyor
Seferihisar’da yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadide bulunan Orhanlı köyü, JES projelerinin tehdidi altında.Geçimini zeytincilikle karşılayan yöre halkı, yaşamı tehdit eden JES’lere karşı yaşam alanlarını savunmayı sürdürüyor.
Kesilen zeytin ağaçları için suç duyurusunda bulunarak yönetmeliğe göre tek bir zeytin ağacının bile kesilmesinin yasak olduğunu belirten Orhanlı köylüleri, yaşam alanlarını ve zeytin ağaçlarını korumak için haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirten ve köylülere destek veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Köyümüz binlerce yıldır zeytincilikle geçinen, zeytinyağı üreterek yaşayan bir köy.Bu topraklar tarih kokuyor, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zeytin ağaçlarımız hepsinin yaşamına tanıklık etmiş. Atalarımızdan emanet aldığımız ağaçlarımızın bizden sonra da yaşamaya devam etmesi, gelecek nesillere aktarılabilmesi toprağımızı, suyumuzu tehdit eden JES projesine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.
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