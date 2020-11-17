Zeytin hasatı salgın sebebiyle sekteye uğradı

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Kentte günlük koronavirüs vaka sayısının 150-200 aralığında bulunduğu, toplam hasta sayısının da 6 bin kişiyi aştığı belirtiliyor.

Covid-19’lu hasta ve temaslıların yüksek olması nedeniyle zeytin toplayacak insan sorunu yaşanıyor. Zeytin üreticileri, bahçelerde çalışacak insanların büyük bir bölümünün koronavirüs ve temaslı olması nedeniyle ya hastanede ya da evlerinde karantinada olduğunu belirtti. Kalan işçiler de daha yüksek yevmiye istiyor.

MALİYET ARTIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan TÜİK’in dün açıkladığı “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2020” verileri, çiftçinin enflasyonunun yükselmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre 2020 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 1.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.70 yükseldi. Tarlada üretim maliyeti en fazla artan ürün, yüzde 14.7 ile domates oldu. Bunu yüzde 11.4 ile dolmalık biber, yüzde 10.1 ile kuru soğan takip etti.