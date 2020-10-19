Zeytinyağına şarap muamelesi yapar mısınız? Sağlık için, güzellik için, zeytinyağı!
Her sonbahar biz, Ayvalık yollarına düşer, zeytin hasadı yapardık. Zeytin bahçeleri, 400 yıllık ağaçlar, İstanbul, Ankara’dan gelen konuklarını karşılar. Soğuk sıkım, taş baskı, okside oranı, zeytinyağı eksperi kesilmiş idik! Ah pandemi, vah pandemi, her güzel şey gibi hasat şenlikleri de takıldı pandemiye. Cunda’da günbatımına kaldırılan kadehler, zeytinin kardeşi üzümün suyuyla yenilen yemekler, hepsi nostalji. Vazgeçmeyen de var: Asiltane Zeytinyağları, Hasan ve İbrahim İstikbal kardeşler, iddialı.
2014 yılında 10 milyon dolar yatırım ile hayata geçen A + zeytinyağı üretim tesisi, Balıkesir Gömeç ilçesinde. Program: Sabah bahçede “Limited özel hasat ürününün 2. hasat etkinliği ve “en kısa sürede zeytinyağı sıkımı rekor denemesi. Akşam yağmur bastırdı, ev sahipleri sevinsin mi, üzülsün mü bilemiyor! Seviniyorlar, çünkü kuraklık zeytini vurmuş, zeytinler etlenememiş, az biraz kurumuş. Hasattan önce yağmur, zeytini yumuşatır, sulandırır, iyi gelirmiş.
Ama o çamurda ne hasat ne de rekor denemesi yapılabilir! Hasattan sonra zeytin ne kadar çabuk sıkıma girerse o kadar sağlıklı ve leziz oluyor: Asiltane Limited’in geçen yılın rekoru, şişelenmesi dahil, 2 saat 47 dakika! Taze ve kaliteli zeytinyağının ağzınızda buruk bir tat bırakması ve meyvemsi, çimenimsi kokusu olması şart.
Zeytinyağının ışık almaması gerektiğini biliyorduk, ama bu kadarını bilmiyorduk. “Eğer 18 derecenin altında tutamıyorsanız, buzdolabına koyun” diyor Hasan İstikbal. Donmaz mı? “Donsun, çözülür. Çabuk tüketilmeli ve çiğ yemeli.
ÇİN DE PAZARA GİRECEK
Hatta bu kadar iyisini ilaç gibi, her sabah bir kaşık içmeli. Yemeğe koyacaksanız da az, pişirdikten sonra biraz da çiğ dökmeli.” Çok pahalı, herkes yiyemiyor? O zaman çok haklı bir şey söylüyor, “Bir bardak hazır kahveye 20 TL verirken iyi de, 400 yıllık ağacın özel sıkılmış, bu kadar emekle üretilmiş yağı mı pahalı?” Sağlık için, güzellik için, zeytinyağı ilaç gibi. Tadına gelince: ne kadar acı, o kadar iyi demek! Rengi önemli değil.
Zeytinyağı piyasasında lider ülke İspanya. Fiyatı o belirliyor, en çok ihracatı o yapıyor. Türkiye, bu kadar zeytin ağacı varken, kendi de tükettiği için, piyasada lider oyuncu, marka olamıyor. Dünyanın sadece yüzde 4’ünün zeytinyağı tükettiğini düşünürsek, ne kadar ayrıcalıklıyız. Çin, zeytin ağacı dikmiş, piyasaya girmeye ve tüketmeye hazırlanıyor. Ulaşabiliyorken tüketin!
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