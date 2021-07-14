Başını keserek öldürmüştü! Cezası belli oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:25

Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldüren tutuklu sanık Mücahit Minaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mücahit Minaz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti Minaz'a, cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bozkır ilçesinde zihinsel engelli Mustafa Sömek (56), 1 Kasım 2020'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş bulunmuştu. Şizofreni hastası olduğu belirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf ederek, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesi'ne doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm." şeklinde ifade vermişti.