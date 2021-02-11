Zincir marketlerin sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:57

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne açtı. Taslak, sektörden gelen görüşler doğrultusunda son şeklini alarak TBMM’ye sunulacak.

Yasa taslağında bakkallar ile üretici ve tedarikçilerin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan düzenlemelere yer verilirken, para cezalarının da artırılması öngörülüyor. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile de bakkallar ve zincir marketler arasına mesafe getirilmesi amaçlanıyor.

KÜÇÜK ZİNCİR MARKETLERDE SİGARA VE ELEKTRONİK EŞYA SATIŞ YASAĞI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Mevcut mağazalara, durumlarını buna uygun hale getirmeleri için 12 ay süre tanınacak.

ZİNCİR MARKETLERE PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI

Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalar pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

BAKKAL VE ZİNCİR MARKET ARASINA 200 METRE MESAFE

Öte yandan, sektörün görüşüne açılan yönetmelik taslağı iuyarınca da bakkallar ile zincir marketler arasında 200 metre mesafe olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Aynı bulvar üzerinde ise aralarında 2 kilometre mesafe olacak. Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak. Nüfusu 2000'in altında olan yerleşim merkezlerinde zincir market açılamayacak.