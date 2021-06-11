Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı kredilerin geri ödenmemesine tepkiler sürüyor

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye’deki bankacılık sektöründe, “Ziraat Bankası’nın Demirören’e verdiği ve geri ödenmediği ortaya çıkan kredi” gibi çok sayıda işlem olduğunu ancak gizlendiğini söyledi. Kuşoğlu, “Takla attırılan krediler birikiyor. Türkiye ekonomisi, kötü bir sürprizle karşılaşabilir” uyarısında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise “Ziraat Bankası’nın Demirören kredisine yönelik ortaya çıkanlar Sayıştay raporunda yok, Bankalar Kanunu’na aykırı ve kamu şirketinin zarara sokulması yönünden suç teşkil ediyor” yorumunu yaptı.

Ziraat Bankası’nın, Demirören Holding’e Doğan Medya’yı satın alması için verdiği krediyi geri ödememesi ve krediye karşılık gerçekleştirilen takas işlemlerinin kamuoyunda gizlenmesine CHP tepki gösterdi.

‘ZİRAAT, SİYASET İLE İÇ İÇE’

CHP’li Bülent Kuşoğlu, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu durumda birçok kredinin ödenmediğini, sürekli yenilendiğini belirterek “Bunlar bankacılık sistemi içinde ‘sorunlu kredi’ olarak da gösterilmiyor. Sorunlu kredilerin gizlenmesi ile ilgili bir yöntem uygulanıyor maalesef. Buna halk dilinde ‘takla attırmak’ deniyor. Ödenmeyen krediler yenileniyor. Benzer durumda ödenmeyen çok büyük meblağlar var. Bunu biliyoruz ancak bankaların sorunlu kredileri gizlediği için meblağın net büyüklüğünü bilemiyoruz. 2000’lerin başında yaşanan bankacılık krizi gibi bir sürece girebiliriz. Yakın zamanda bir yurtdışı kredisi ile ilgili benzer sorun olmuştu. Turkcell için verilen bir krediydi. Uzun süre açıklama yapmadılar, yaptıkları da tatmin edici olmadı. Ortaya çıkanlar, maalesef Ziraat Bankası’nın siyasetle iç içe çalıştığının bir göstergesi” dedi.

SAVCILARA ÇAĞRI

CHP’li Aykut Erdoğdu da Ziraat Bankası’nın bu tür işlemlerinin TBMM KİT komisyonunda denetlenmesi gerektiğini belirterek “Ne yazık ki Sayıştay raporunda bu konuya yer verilmemiş. Büyük ihtimalle Sayıştay denetçileri bu konuyu denetlemesine rağmen Meclis’e gönderirken rapordan bu husus çıkarılmış. Benzer bir şey ATV-Sabah kredisinde de oldu. Ziraat, çiftçiyi finanse etmesi gereken bir bankayken uzmanlık alanı olmayan alanlara yönleniyor ve tahsis edilmiş kaynakları amacının dışında kullanıyor. Söz konusu kredinin faiz oranları bugünkü mevduat faizlerinin bile çok altında kaldı. Faizden kaynaklanan bir kamu zararı söz konusu. Kredinin geri ödenmesinde eğer sorun varsa BDDK’ye bildirilmesi gerekir. Eğer bütün bunlar gerçekleştirilmemişse başta Bankalar Kanunu olmak üzere birçok kanuna aykırılıktan suç işlenmesi ve kamu sermayeli bir şirketin zarara sokulması söz konusu olur” değerlendirmesini yaptı.

Ziraat Bankası’na Haziran 2020’de yönelttiği “Demirören” soruları, “ticari sır” denilerek yanıtsız bırakılan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Demirören’in sessiz kalmasının iddiaların kabulü niteliğinde olduğunu söyledi. Hakverdi, iddialarla ilgili Cumhuriyet savcılarının sorumlular hakkında hukuki süreci başlatması gerektiğini söyledi.