Ziraat Bankası'nda geniş kapsamlı değişiklik
Ziraat Bankası'nda geçen ay sonunda uzun yıllardır genel müdürlük yapan Hüseyin Aydın'ın görevden ayrılmasının ardından, bankada aralarında genel müdür yardımcılarının da yer aldığı üst yönetimde geniş kapsamlı değişikliğe gidildi.
Bankanın internet sitesinde yer alan üst yönetim değişikliklerine göre, genel müdür yardımcılarının neredeyse tamamı değişirken, yeni genel müdür yardımcılarının sorumluluk alanları da yeniden tanımlandı.
Buna göre, bankada daha önce beş genel müdür yardımcısından dördü değiştirildi. Genel müdür yardımcılıklarının sorumluluk alanlarında değişikliğe gidildi ve sayısı artırıldı.
ALPASLAN ÇAKAR ATANMIŞTI
Ziraat Bankası'nın 26 Mart'ta yapılan genel kurulunda Ziraat Bankası genel müdürlük görevini 10 yıldır görev yapan Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar atanmıştı.
ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTI
Daha önce üst yönetimde genel müdür yardımcısı olarak yaklaşık 10 yıldır görev yapan ve hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini de üstlenmiş olan Bilgehan Kuru'nun yanı sıra, Ali Kırbaş, Musa Arda ve Süleyman Türetken görevlerinden alındı.
Yeni oluşumda genel müdür yardımcılarının sayısı beşten altıya çıkarıldı.
Eski yönetimden sadece İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur yeni yönetimde yer alırken, görevi ise Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak değişti.
Öte yandan, grup başkanlıklarının sayısı da sekizden altıya indirildi.
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