Ziraat Bankası'ndan takipteki borçlarla ilgili karar

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:38

Ziraat Bankası, 31 Aralık 2020 itibarıyla takip hesaplarına intikal eden kredilere ödeme kolaylığı imkanı getirdi. Yapılandırma sınırı, kurumsal ve tarımsal kredilerde 500 bin lira, bireysel kredilerde ise 100 bin lira olarak belirlendi.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulanan kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, belirlenen tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.

Yeni imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, borçların takibe alındığı tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz ödemeyecekler.

Açıklamada takipte borcu bulunan müşteriler için getirilen bu uygulamanın, 8 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.