Zirai ilaç ambalaj atıkları hiçbir önlem alınmadan doğaya bırakılıyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de zirai ilaç, “pestisit” kullanımı günden güne artıyor. 2010’da 38.5 bin ton olan zirai ilaç kullanımı, 2018’de 60 bin tona ulaştı. En fazla zirai ilaç kullanımının olduğu ilk beş il şöyle:

Antalya (yüzde 8.8), Manisa (yüzde 8.1), Adana (yüzde 7.4), Mersin (yüzde 6.2) ve Aydın (yüzde 5.8).

TBMM Küresel İklim Değişikliği, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçların ambalaj atıklarının büyük sorun oluşturduğunu söyledi.

MECLİS ARAŞTIRSIN

Zirai ilaç ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi için yerel yönetimlere, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü de belirten Bakırlıoğlu, tarımda kullanılan zirai ilaç ambalaj atıklarının usulüne uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Bertaraf tesisi kuran belediyelerin desteklenmesi gerektiğini çünkü birçok belediyenin bu yükün altından kalkacak durumda olmadığını vurgulayan Bakırlıoğlu, “Örneğin belediyeler tıbbi atıkları topluyor ama bu atıklar hastane sağlık merkezlerinde birikiyor, alınması, taşınması kolay. Tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaç ambalaj atıkları ise çok geniş bir alana yayıldığı için toplama büyük sorun” dedi.