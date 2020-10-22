Ziya Selçuk açıkladı, açıköğretim liseleri için yeni karar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Otoyu fulle, cezayı gazla!
- Sırtımıza yüklemişler
Video Haberler
- TIP dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı
- İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!
- Genç kadının komşuları tarafından darbedilmesi kamerada
- İzmir'de görüntülendi! Köpekten 'insanlık' dersi
- Düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan ilk açıklama
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
En Çok Okunan Haberler
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Otoyu fulle, cezayı gazla!
- Sırtımıza yüklemişler