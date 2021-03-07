Ziya Selçuk, istifa iddialarına muhtarlarla yanıt verdi

07 Mart 2021 Pazar, 20:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Bakanlık kaynakları istifa iddiasına ilişkin açıklama yapmazken, MEB, Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’yı takipten çıkardığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İstifa ettiği iddiaları üzerine Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek yurttaşların kurslara katılımı konusunda desteklerini istedi.

MUHTARLARLA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Selçuk, ''Neden 25 bin köy muhtarına mektup yazdım? Çünkü köylerimizde üretim bilincini geliştirmek için başlattığımız Halk Eğitimi Kursları’mıza öncülükleri, hedefe ulaşmamız için çok önemli. Bugün Ankara Gölbaşı muhtarlarımızla buluştuk. Her birinden ricam, en az bir kursla başlayalım'' ifadelerini kullandı.

Selçuk'un bu paylaşımı kulislerde istifa iddialarına muhtarlarla yanıt verdiği iddialarına yol açtı.