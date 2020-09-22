Ziya Selçuk'tan 'EBA' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da oluşan yoğunlukla ilgili, "Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor, altyapı giderek daha da güçlenecek" dedi.
EBA'nın çökmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu:
"Bizim ilk gün izlenimimiz bütün il ve ilçelerde özellikle birinci sınıflarda yüksek bir katılım oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Çok kontrollü bir şekilde bütün öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu işe kendilerini adadılar ve herhangi bir sorun olmadı. Bu konuda tedbirlerimizi devam ettireceğiz.
Öncelikle EBA’daki yoğunluktan söz edeyim. Bu bizim için mutlu bir edici bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Bu özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde büyük bir sıçrama oldu. Teknik arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışıyorlar. Dünyanın bütün büyük sitelerinde kimi zaman duraklıklar aksaklıklar oluyor. Belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Bu talebi karşılanması için tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin yarım saat öncesi itibariyle 8 bin 668 olduğu akşam kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda çok daha rahat erişim olacak."
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