Ziya Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama

28 Nisan 2021 Çarşamba, 22:09

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

YKS VE LGS

YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili konuşan Selçuk, ''Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak'' dedi.

KARNELER 2 TEMMUZ’DA

Selçuk, “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.