Zonguldak Kız Meslek Lisesi kurtuldu!

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

CİMER’den yurttaşların başvurusuna verilen yanıtta, hastanenin kapalı otoparkınun bulunduğu ve kız meslek lisesinin yıkılarak yerine otopark yapılması yönünde bir planlama olmadığı belirtildi.

CİMER’in yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın başvuru sahibi, CİMER’e başvurunuz daire başkanlığımızca incelenmiş olup Zonguldak 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 seviyesindedir. Yapımı devam eden inşaatın projesinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Hastanede kapalı otopark mevcut olup bahse konu okul alanında otopark yapılması söz konusu değildir ve öyle bir planlama bulunmamaktadır.”

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) Başkanı Kürşat Coşgun, CİMER’den gelen yanıtın olumlu karşıladıklarını belirtirken yetkililerden okulun yıkılmayacağına dair net bir açıklama beklediklerini söyledi.

Coşgun, “CİMER’den gelen yanıtı memnuniyetle ancak ihtiyatı da elden bırakmayarak karşılıyoruz. Bugüne kadar bu konuda CİMER’e ulaşan çok sayıdaki talep ya da şikâyete karşılık olarak birbiriyle çelişkili ifadeler içeren yanıtlar alındı. Sonuçta CİMER, ilgili birimlere konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerini sorarak vatandaş taleplerini yanıtlıyor. İlgili birimler de genellikle siyasi iktidar çevrelerinin yönlendirmesiyle muğlak, her yöne çekilebilir yanıtlar veriyor. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı’ndan net ve kesin olarak okulun yıkılmayacağına dair açıklama ve güvence bekliyoruz” dedi.