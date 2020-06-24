Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı İhsaniye köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Aile bireylerinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.
Bölgede önlem alan ekiplerce evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.
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