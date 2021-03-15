Zonguldak'ta kaybolan kedi Tekirdağ'a giderken bulundu: Tekneye binmiş
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş’un barakasında beslediği ‘Minnoş’ isimli kedisi kayboldu. Kedisinin Ereğli Limanı’ndan açılan, Tekirdağ açıklarındaki bir balıkçı teknesinde olduğunu öğrenen Karakuş, balıkçılarla denizin ortasında buluşup, ‘Minnoş’u teslim aldı. Hamile olan Minnoş, eve döndükten sonra 4 yavru dünyaya getirdi.
Ereğli'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, yaklaşık bir ay önce barakasında beslediği kedilerden birinin kaybolduğunu fark etti. Karakuş, limanda ‘Minnoş’ isimli kedisini aradı, ancak sonuç alamadı.
Teknelerden birine binmiş olabileceğini düşünen Karakuş, tekne sahiplerini arayarak durumu anlattı. Karakuş, hamile olan kedisinin limandan açılan bir balıkçı teknesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Karakuş, Tekirdağ’da bulunan teknenin kaptanı ile kedisini almak için denizde buluşmaya karar verdi. 9 Mart günü tekne sahibiyle buluşan Karakuş, kedisini teslim aldı.
Karakuş, teşekkür ettiği balıkçılara kendisine yardımcı oldukları için balık hediye etti. Minnoş ise evine döndükten sonra doğum yaptı.
Murat Karakuş, kedisinin 2 yıldır yanında olduğunu ve kaybolunca çok üzüldüğünü söyledi.
Kedisini bulmak için aramaya başladığını anlatan Karakuş, "İlk gördüğümde kedi Alaplı Limanı’ndaydı. Bazı kişilerin kedilere kötü davrandığını gördüm. İnsanlara da yaklaşmıyorlardı, zamanla mama verince bana alıştılar. Sonrasında kendi teknemle kedileri Ereğli Limanı’na getirdim. Şimdi 2 senedir buradalar, beraber duruyoruz" dedi.
'DENİZDE MİNNOŞUMUZU ALDIK'
Kedisinin Tekirdağ'dan gelen Kazım Reis adlı teknede olabileceğini düşündüğünü ve tekne kaptanıyla irtibata geçtiğini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:
"Tekne gittikten sonra kedimin kaybolduğunu fark ettim. Düşündüm, onunla beraber gitmiş olabilir diye. Daha sonra tanıdıklar vasıtasıyla onlara ulaştık, Tekirdağ’da olduğunu öğrendik Minnoş’un. Sonra Ereğli’ye gelebilirler mi diye sorduk. Burada da balıkçılık olduğu için tekne buraya geldi. Bizim gitmemize gerek kalmadı. Denizde Minnoş’umuzu geri alıp Ereğli’ye getirdik. Akşamına da doğum yaptı. Dört tane yavrularıyla birlikte bizimle birlikte yaşıyor."
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!