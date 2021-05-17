Zonguldak'ta toptan markette çıkan yangın kontrol altına alındı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 02:53

Markette çıkan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güzergahın bir bölümünü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle elektriği kesilen toptan marketin kepenklerini keserek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Cep telefonuyla görüntü almaya çalışan bazı vatandaşlar, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Toptan marketin yanında bulunan iki benzin istasyonuna yangının sıçramaması için Zonguldak Belediyesi ile ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerlerinden destek istendi.

Ekipler, benzin istasyonlarının giriş bölümüne köpük sıkarak alevlerin sıçramasına engel olmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar da yangın hortumunu taşıyarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Öte yandan tedbir amacıyla bölgenin elektriği kesildi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli önlemleri alarak yangına müdahalede bulunduğunu belirterek "Buradaki kritik nokta benzinliğe geçmesini önlemekti. Orada itfaiye ekiplerimiz ciddi mücadele verdiler. O aleve karşı mücadele etmek kolay bir şey değildi. Bence kritik aşama oydu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çevre ilçelerimizden de takviye kuvvetlerimiz geldi. Ortak bir mücadeleyle aşıldı ve çok da önemli bir yangının önüne geçilmiş oldu. Benzinliklere sirayet etmesi demek Ereğli'de çok ciddi bir sıkıntı yaratacaktı, geçmiş olsun hepimize." dedi.