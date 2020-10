Zoomtopia 2020 etkinliğinde değerlendirildi

15 Ekim 2020 Perşembe, 18:00

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), online olarak gerçekleştirilen Zoomtopia 2020 etkinliğinde, platformla ilgili iletişimin geleceğini değiştirecek önemli gelişmeleri açıkladı. İki gün süren sanal konferans, Zoom CEO’su Eric S. Yuan’ın şirket vizyonunu paylaştığı sunumla açılırken, bunu şirketin CPO’su Oded Gal’ın ürün sunumu izledi.

Platformdaki yenilikler:

OnZoom: Zoom kullanıcıları için ücretli, ücretsiz ve bağış toplama etkinlikleri düzenleyebilecekleri benzersiz bir online etkinlik platformu. Etkinlik sahipleri işlerini büyütürken yeni kitlelere erişebilecek ve sisteme gelecek bağış entegrasyonu ile topluma katkıda bulunabilecek. Zoom kullanıcıları bu etkinlikleri keşfedebilecek; bilet hediyesi, favori etkinlikler ve markaları takip edebilecekleri katılımcı panosu gibi ek işlevler sunulan yeni deneyimlere kayıt olabilecekler. Özellik, bugünden itibaren ABD’deki kullanıcılar tarafından açık beta olarak kullanılabilecek ve OnZoom.com’daki WW (eski adıyla Weight Watchers) gibi önemli içerik ortakları ve KOBİ’lerin etkinliklerine katılabilecek.

Sürükleyici sahneler: Sürükleyici sahneler ile toplantı sahiplerine, görüşmeleri için özel bir arka plan teması belirleme ya da katılımcı videolarının, bir sınıf ya da mahkeme ortamında herkesin paylaşabileceği bir sahneye gömülü olarak oynatılabileceği planlar oluşturma olanağı veriliyor. Zoom for Home: DTEN ME desteği, Portal uygulamasında Zoom ile Facebook ve Zoom Room uygulamaları herkese açıldı. Amazon Echo Show, TV’de DTEN, aralarında Nest Hub Max’in de olduğu Google Asistan kullanan Akıllı Ekranlar ve Yealink A20, yıl sonunda desteklenecek. HP, Lenovo ve Neat’in ek donanım teklifleri ise 2021 yılında tanıtılacak. Temassız ortak çalışma: Genişletilmiş sesli komutlar ve kişisel cihazların basitleştirilen eşleştirilmesi ile Zoom Rooms toplantı deneyimleri kontrol edilebilecek. Genişletilmiş beyaz tahta deneyimi: Mobil, masaüstü ve Rooms üzerinde sürekli ortak çalışma sağlayan beyaz tahta geliştirmeleri yapıldı. Zoom Rooms akıllı galeri: Yapay Zeka kullanan Zoom Rooms akıllı galeri özelliği, ofis içi ya da uzak katılımcılar arasında daha iyi yüz yüze iletişim sunmak için odadaki katılımcılara galeri görünümü gösterecek. Zoom Phone özellikleri: Güvenlik ekibi üyelerini ve 911 operatörlerini E911 ile simultane olarak uyaracak, Zoom Digital Signage ve Zoom Chat entegrasyonu sayesinde çalışanlar bilgilendirilirken, operatörlere yol gösterilebilecek. Diğer yeni Zoom Phone özellikleri arasında Team SMS ve yapay zeka destekli spam tespiti ve engelleme de yer alıyor. Genişletilmiş Webinar özellikleri: Reaksiyonlar, workshop (breakout) odaları, özelleştirilmiş lobiler ve brifing odaları. Video Bekleme Odaları: Toplantı sahipleri, katılımcıları bekleme odasında gördükten sonra toplantıya ekleyebilecek. Yüksek Ses Kalitesi: AI yardımıyla Zoom, Hi-Fi modunu ne zaman açacağını otomatik olarak tespit edebilecek.

Kişisel çalışma alanı donanım sertifikasyonu: Uzun süreli uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle, Zoom donanım sertifikasyon programına kişisel iş cihazları da ekleniyor. Ek donanım türleri arasında yeni Poly Sync 20 gibi kişisel ve taşınabilir USB ve Bluetooth hoparlörler, web kameraları ve hepsi bir arada masaüstü bilgisayarlar da ekleniyor.

ZOOM CARES VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Okulların kapanması, 1 milyardan fazla çocuğu ve aileyi etkiledi.

Bağlanabilirlik, eşitsizliğin önemli bir göstergesi olurken, sadece ABD’de 6 milyon çocuk online olamadığı için uzaktan eğitimden mahrum kalıyor.

Bu çocuklar, Covid-19 salgını esnasında önemli bir eğitim döneminde aylarını kaybediyor.

Zoom, tüm dünyada öğrencilerin online olabilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmesi için kısa süre önce 1,5 milyon dolardan fazla miktarda bağış yaptı.

Zoom Cares adlı bu hibenin ilk ulaştığı kurumlar Annenberg Institute for School Reform, Education Leaders of Color, Education Superhighway, International Society for Technology in Education (ISTE), Profound Gentleman ve Teach For All oldu.

Ayrıca, şirket bu kurumlara 14 ve 15 Ekim’de Pledging platformu üzerinden 250 bin dolarlık ek bağış yapacak. ABD’de 707070’e ZOOM yazıp göndererek ya da pledge.live/ZoomCares adresinden bu bağışlara katkıda bulunmak mümkün.