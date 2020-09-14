Zorla AKP üyeliği: Bu fişleme değil mi?

14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:47

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde AKP'nin yurttaşları fişlediği yorumlarına neden olan bir okur mektubuna yer verdi.

Mektuba göre, Ankara'da bir sabit telefon numarasından aranan yurttaş, AKP'ye üye olmaya "davet" edildi. İlgilenmediğini söyleyerek daveti reddeden yurttaş, bir partiye üye olup olmadığı bilgisinin AKP'ye nasıl ulaştığını sorarak "Bu bir fişleme değil mi?" diye sordu.

Altaylı'nın köşesindeki o mektup şöyle:

"Üyelik

Fatih Bey,

Çok ilginç!..

Dün akşam saatlerinde 0 312 430 81 33 numaralı telefondan arandım.

Bir hanımefendi, “Sayın Cumhurbaşkanı ve İl Başkanımızın selamları var” dedi.

Teşekkür edip, buyrun dedikten sonra, “Sizi AK Parti' ye üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

İlgilenmediğimi söyleyip, teşekkür ettim.

Ama kadıncağız fena bozuldu “Saygı duyuyoruz elbette” dedi, kapattık.

Sonra telefon numarasına baktım İnternetten.

Direkt AKP Ankara İl Başkanlığı.

Şimdiiii...

Bu davet yasal mı?

Bu bir fişleme değil mi?

Telefonumu nereden buldular?

Benim devlet memuru, asker, polis, suçlu falan olup olmadığımı,

Bir başka partiye üye olup olmadığımı nereden biliyorlar ki, direkt üye olmaya çağırıyorlar?

Bunları beni arayan hanımefendiye sormamın alemi yoktu."



