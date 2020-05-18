Zorlu PSM 19 Mayıs’ı müzikle kutlayacak
Zorlu PSM, koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkmadığımız bugünlerde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından dijitale taşıyor. Kutlamalarda Can Bonomo ve Adamlar konser verecek.
Zorlu PSM, #PSMyleKal 19 Mayıs özel etkinlik programıyla, corona virüsü önlemleri sebebiyle ilk kez evlerde geçirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital platformlarda kutlayacak. Programın sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenecek.
Geleceğin çalışma ortamı ve bu ortamda gençlerin yeni yetkinlikler kazanmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan konuşma ve atölyeler, gün boyu Zorlu PSM Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gençlerin severek dinlediği Adamlar ve Can Bonomo ise Youtube özel performanslarıyla bayramda festival çoşkusu yaşatacak.
İşte, program:
11:00 – Yekta Kopan Açılış Konuşması
11:10 – Yüce Zerey Konuşma: Geleceğin İş Dünyası ve Çalışanları (IG Live)
12:10 – Yüce Zerey Soru&Cevap
13:35 – Atölye: Yaratıcılık (IG Live)
“Yaratıcı Potansiyelini Keşfet”
Eğitmenler: Şölen Yücel, Konuk: Aslı Eti
15:00 – Atölye: Tasarım Odaklı Düşünme (IG Live)
Eğitmenler: Zeynep Aykul Yavuz, öğrenme tasarımcısı, ATÖLYE Akademi
Barbaros Kaptanoğlu, öğrenme tasarımcısı, ATÖLYE Akademi
16:00 – Atölye: Sosyal İnovasyon (IG Live)
“Gençliğin Değişimdeki Rolü”
Eğitmenler: Zeynep Çelik, yönetici, imeceLAB
Buğra Çelik, yönetim kurulu üyesi, imece
17:00 – Yekta Kopan Kapanış Konuşması
17:15 – Adamlar Konseri (Youtube)
18:30 – Can Bonomo Konseri (Youtube)
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