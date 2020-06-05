Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas: 'Dijitale şükran, sahneye hasret!'

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Ayda en az birkaç kez gidip kimi zaman konser, kimi zaman tiyatro, bazen büyük prodüksiyon uluslararası bir gösteri izlediğimiz, kendilerine taktıkları isimle, “Şehrin Kültür Sanat Merkezi, Zorlu PSM”nin iki aydan uzun bir süre kapalı kalması, tıpkı diğer kültür sanat kurumları gibi, tüm sanatseverleri etkiledi. Bir yandan da etkinlikleri evlerimizden izlemek gibi bir şansımız oldu. “Evde kalıp PSM’yle kalabildik.

Şimdi yavaş yavaş da olsa yeni normal koşullarında canlıya geçilecek. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ile krizin başından çevirimiçine geçiş sürecini ve yeni normale dönüş sonrasını konuştuk.

TÜM HIZIYLA ONLİNE

- Krize yakalandınız ve sonrası nasıl gelişti?

Murat Abbas: Ülkemizde ilk vakanın açıklandığı tarihte zor olsa da önümüzü görüp, en sağlıklı kararı alabilmek için gelişmeleri çok yakından takip ettik. Bir hafta öncesinde Sonar İstanbul’u gerçekleştirmiştik. O süreç, hepimizin pandemi sürecini yeni algılamaya ve hareket noktalarını belirlemeye çalıştığı bir dönemdi.

Hızlı karar aldık ve 13 Mart itibarıyla evden çalışmaya başladık. Bakanlığın açıklamaları üzerine önce 6 Nisan’a, sonra 30 Nisan’a kadar olan tüm etkinliklerimizi ya erteledik ya da iptal ettik. Sonrasında, yeni normal de olsa, hayatımızın normale döneceği zamanı beklemeye başladık. Bu süreçte 450’nin üzerinde etkinliğimizi iptal edip / ertelemek zorunda kaldık. Tüm bu sıra dışı gelişmeler esnasında, kültür sanatı ve etrafındaki tüm unsurları sanatsever ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Online içerikler için tüm ekiplerimiz fikir geliştirmeye başladı. Hızlıca, IG canlı konserlerimizi başlattık; arkası da geldi.

#PSMylekal etiketi altında pek çok içerik sunuyoruz. Podcast yayınlarımız var; tanınmış isimlerle ve çalışanlarımızla farklı modda playlist’ler oluşturup sunuyoruz. YouTube üzerinden “İbrahim Selim ile Bu Gece” programımız “evde” formatıyla devam ediyor. Hatta, haziran itibarıyla bu programı “touché’den çekim yapmaya yeniden başlıyoruz. Özel günlere yönelik özel çekimler yapıp, sosyal medya hesaplarımızda yayınladık. 19 Mayıs’ta çok farklı bir içerik hazırladık örneğin. Konserler, atölyeler ve konuşmalar sunduk kanallarımızdan. Sınırlı sayıda bir ekip kurup, sosyal mesafe ve hijyeni ön planda tutarak bu konserlerin çekimini PSM’deki Sky Lounge ve Amfi alanlarında gerçekleştirdik.

İzleyicilerimize hoş bir sürpriz oldu. Tüm bunların yanı sıra, yerli ve yabancı konser serilerimize de dijital olarak start verdik. “Vestel Gururla Yerli” konserlerimiz evden devam ediyor; “yüzde 100” konserlerimiz de aynı şekilde, Studio’yu eve taşıyor. Son olarak haziran ayında TLVSOUND konser serimizde de etnik sound’ların sevilen sanatçı ve gruplarını yayınlarımızda ağırlıyoruz.

- Daha önceden gerçekleşen gösterilerinizi izlemeye açtınız mı, açtınıysanız nasıl seçtiniz?

Zorlu PSM, büyük prodüksiyonlu, uluslarlarası, marka içerikleriyle biliniyor. Bu içeriklerin hepsini gönlümüz paylaşmak, sanatseverlere açmak, bu dönemde evlerinde izlettirmek ister. Fakat, pek çok gösterinin telifleri bu şekilde bir yayına izin vermiyor. Hatta bazı işlerin bu nedenle kayıtları da alınamıyor. Bu sebeple, önceden kaydı alınmış etkinlikleri yayımlamaktan ziyade, yeni ve canlı içerikler çıkarmaya odaklandık.

ŞİMDİLİK SEYİRCİSİZ...

- En çok ilgi çekenler hangileri oldu? Ben şahsen kaçırmış olduğum İbrahim Selim sohbetlerinden büyük keyif aldım!

“İbrahim Selim’le Bu Gece”, touché’de seyircili olarak çektiğimiz, sürpriz konukları olan, çok sevilen ve yakından takip edilen bir etkinliğimiz. YouTube kanalımızda da oldukça yüksek izleyici oranlarına ulaşıyor. Bu dönemde, onu da durdurmak istemedik ve İbrahim Selim ile programı, evden yapmaya devam ettik.

Haziran ayında çekimlerimiz mekân olarak yine “gerçek” evine dönecek ama şimdilik seyircisiz gerçekleşecek. Instagram üzerinden yaptığımız canlı konser yayınları oldukça ilgi görüyor ve etkileşim alıyor. IG canlı yayınları, bir tür TV prime time olgusunu hatırlatıyor. Eskiden televizyonun karşısına geçip, kanalları “zapladığımız” bir dönem vardı. Şimdi de akşam 19.00 ile 22.00 arasında IG üzerindeki beğendiğimiz canlı yayınları izliyoruz. Biz de Zorlu PSM olarak o sürede genelde yayın yapıyoruz ve çok keyifli etkileşimler oluyor.

Bu arada kültür sanat kurumları konusunda İstanbul’un ciddi ve önemli bir birikimi olduğu da anlaşıldı ve bu zenginliği, İstanbul’da yaşamayan ve hatta yurtdışında olanlar da izleme şansına erişti. Çok güzel bir nokta bu. Bu süreç bizi başka şehirlerde yaşayan, çeşitli nedenlerle PSM’ye hiç gelmemiş, gelememiş insanlarla buluşturdu. Onları dijital ortamda PSM’de ağırlamış oluyoruz. Böylece ulaşamayacağımız, hatta ülkemizin dışındaki farklı noktalara, online yayınlarımızla sanatı götürmüş, onlara deneyimletmiş oluyoruz. Geçtiğimiz bu 2.5 aylık pandemi sürecinde, yaklaşık 50 canlı konser yaptık.

560 bin üzerinde kişi canlı yayınlarımızı izlemiş. Biz PSM olarak bir sezonda 600 binin üzerinde izleyici ağırlıyoruz. Dijital dünyanın yarattığı bu olanak da mutluluk verici.

SANAT DOLU GÜNLERDE BERABER OLALIM...

- Yakın gelecek için nasıl projeksiyonlarınız var? Ertelenen gösteriler, konserler, tiyatro eserleri nasıl bir program dahilinde tekrar devreye girecek? Bir süre sadece yerli sanatçılarla mı beraber olacağız? Onları bile izlemek sosyal mesafe kurallarıyla nasıl olacak?

Pandemi süreci, her gün yeni bir şeyler öğrendiğimiz bir süreç oluyor. PSM olarak tüm dünyadan geri dönüş hareket planlarını takip ediyor, hijyen, sağlık ve mesafe kuralları ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bakanlıktan iletilecek detaylı yönetmeliğe göre de şekilleneceğiz. Yakın gelecekte açık hava etkinlikleriyle fiziksel mekândaki çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz. Bunların detayları belirlendikçe duyuruyoruz. Yurt dışından gelen sanatçı ve gruplar için elbette somut bir şey söylemek zor.

Eylül-Aralık arası içinde epey bir yabancı sanatçının da bulunduğu çok güçlü bir programımız var ama bu programı hayata geçirip geçiremeyeceğimizi biz de şu an itibarıyla bilemiyoruz. Lokal sanatçılarımızla oluşturduğumuz tüm başlıklar zaten PSM içeriğinin önemli bir kısmını oluşturuyordu; şimdi belki yüzdesel ağırlıkları artabilir. Kültür sanat sektörü, pandemi döneminden en hızlı etkinlenen alanların başında geliyor.

Etkinlikleri ve çevresindeki eko sisteminde çalışan sanatçı, organizatör, müzisyen gibi endüstrinin birçok bacağını etkiledi. Bu süreçten en az yara alarak çıkmak için hem sektör kuruluşları olarak birlikte hareket etmemiz gerekecek; hem de yerli sanatçılarımızla daha çok proje için fırsat oluşturmak iyi olacak.

- Bu süreçte dijital fizikselin önüne mi geçecek?

Bir konserde bulunup, o havayı solumak, çalan bir şarkıdaki coşkuyu yanınızdakiyle paylaşmak, bir oyunda, bir müzikalde sanatçıların sahne enerjilerini birebir hissetmek bambaşka bir deneyim. O anı yaşadığınızda, hissettiğiniz her şey sizinle kalıyor. Etkinliğin öncesi ve sonrasındaki her saniye etkinlik deneyiminizin bir parçası haline geliyor. Ancak online yayınlarda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor: teknik olanakların kısıtlı olması. Bu da deneyiminizi çok farklı bir noktaya taşıyor. Daha ham bir performans izliyorsunuz.

Bu samimi ve güzel belki ama sanatseverler, iyi müzik, iyi ses ve iyi deneyime ihtiyaç duyuyorlar. İyi bir ses deneyiminin ve sahne enerjisinin önüne hiçbir şey geçemez. Diliyorum ki, en kısa zamanda konser ve tiyatro salonlarında tekrar, sağlıkla buluşuruz...

- Yazgülü Aldoğan:

Ve yine bir araya gelip, yeni çıkacak yapımları, yeni festivalleri konuşuruz. Dilerim en kısa zamanda sosyal mesafemizi ve maskelerimizi koruyarak da olsa, sanat dolu günlerde canlı canlı beraber olalım!