Zorlu PSM’nin ücretsiz konserleri sürüyor
Zorlu PSM’nin dijital platformu PSM Online, nisan ayı boyunca ücretsiz konserler yayımlamayı sürdürüyor.
Caz sahnelerinin güçlü kadın sesi Selen Beytekin’in konseri 17 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak. Aysun ve Ali Kocatepe’nin “İlkyaz Şarkıları” başlıklı konseri ise 28 Nisan’da izlenebilecek. Turcolatino akımının öncüsü Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star Orkestrası’nın performansı ise 30 Nisan’da ücretsiz olarak online.zorlupsm.com üzerinden takip edilebilecek.
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