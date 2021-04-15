Zorlu PSM’nin ücretsiz konserleri sürüyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Caz sahnelerinin güçlü kadın sesi Selen Beytekin’in konseri 17 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak. Aysun ve Ali Kocatepe’nin “İlkyaz Şarkıları” başlıklı konseri ise 28 Nisan’da izlenebilecek. Turcolatino akımının öncüsü Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star Orkestrası’nın performansı ise 30 Nisan’da ücretsiz olarak online.zorlupsm.com üzerinden takip edilebilecek.