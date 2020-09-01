Zorunlu rotasyon personelin tercihiymiş!

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve zorunlu rotasyona tabi tutulan 213 orman şefinin atamasının “personel tercihiyle” yapıldığını savundu. Kısa süre önce rotasyona tabi tutulan 213 orman şefi ve mühendise, üç ay içinde ikinci kez “zorunlu rotasyon” emri verilmesini Cumhuriyet gündeme getirmişti. Zorunlu rotasyon emrinde adı bulunup tercih yapmayan personel, genel müdürlükçe kendiliğinden atanmıştı.

MECLİS’E TAŞINDI

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği “zorunlu rotasyonu” Meclis gündemine taşıdı. Bakan Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zeybek, “OGM tarafından 213 orman şefinin değişikliğinin gerekçesi nedir? Yangın mevsiminde orman şefliklerinde bu kadar çok sayıda yer değiştirme, atama yapılmasının yaratacağı olumsuzluklara karşı hangi önlemler alınmıştır” sorularını yöneltti.

Zeybek’in önergesini 24 Ağustos’ta yanıtlayan Pakdemirli, “orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere yurttaşlara götürülen hizmetlerde aksaklığa mahal verilmemesi adına yangına hassas OGM’lerdeki birimlerin tercihe açıldığını” kaydetti.

Tercih işlemlerinin ana hedefinin sözleşmeli orman mühendisi ile takviye edilebilecek yerlerde görev yapan kadrolu orman mühendislerinin, münhal şeflik sayısı fazla bulunan ve yangına hassas bölge olan OGM’lere atamalarının yapılarak oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirten Pakdemirli, rotasyon emri yazısında “tercih yapmayanların resen atanacağının” belirtilmesine karşın atama işlemlerinin “personel tercihi doğrultusunda yapıldığını” savundu.

Pakdemirli, “Covid-19 pandemisi nedeniyle bakanlık makamından alınan olurlar kapsamında atama işlemleri personel tercihi doğrultusunda yapılmıştır” dedi.