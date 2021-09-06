Zorunlu uygulama başladı: THY'den test yaptıramayanlar için açıklama

06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:58

Bugün başlayan PCR testi zorunluluğu kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç dışında, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.

PCR testlerinin azami 48 saat öncesinde yapılmış olması gerekecek. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları da (THY) bir açıklama yaptı.

THY açıklamasında, "Resmi makamlarca alınan ve 6 Eylül itibarıyla geçerli olacak karar kapsamında son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş, aşısız ya da PCR testi şartlarından birini sağlamadığı için uçuşlara katılamayacak yolcularımızın biletlerinden hak kaybı olmayacaktır. Yolcularımız yeni seyahatlerini orjinal uçuşlarından önce işlem yapma zorunluluğu bulunmadan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan seferlerden birine alması halinde (21 Ocak 2022-06 Şubat 2022 arası dönem hariç) rezervasyonları otomatik olarak açıkta bekleyebilecektir" denildi.



