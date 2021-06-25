'Züğürt Ağa' filmi gerçek oldu: Yaşayacak kimse kalmayınca köyünü satışa çıkardı

25 Haziran 2021 Cuma, 11:49

Erzurum’da yaşayan Cengiz Şişman, 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasındaki köyünü satmak istediğini söyledi. Şişman, "Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam’da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam’dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen’in dediği gibi köyü satıyorum" dedi.

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman ismini Yeşilvadi koyduğu köyünü, artık uğraşmak istemediği için satma kararı aldı.

Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi.

Cengiz Şişman, “Buranın ismini kendimce Yeşilvadi koydum. Yeşilçam’da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam’dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen’in dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar kente göç ettiler. Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu, ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası benim maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şuan da burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum” dedi.

'GÜCÜM OLSA SATMAM'

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, “Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var bura gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor ama ben 10 milyon lira istiyorum” şeklinde konuştu.