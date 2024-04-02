345 bestesi olan sanatçı, yeni albümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:05

Farklı akımların da doğmasıyla dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye müzik endüstrisi, yeni seslerle ve eserlerle her geçen gün büyüme devam ediyor. Son olarak, 36’sı TRT repertuvarında bulunmak üzere toplam 345 bestesi olan Soner Özer, Ben Sevmeyi Bilemedim isimli 3. albümünü nisan sonuna kadar dijital platformlarda yayımlayacağını duyurdu. Bestesini kendisinin yaptığı 12 şarkıyı, müzik sanatçısı Cengizhan Sönmez’in seslendirdiğini açıkladı.

Albümün hikayesini paylaşan Bestekar Soner Özer, “Benim yaptığım bestelerden oluşan ve Cengizhan Sönmez’in kendine has yorumunu kattığı albümü, yakında halkımızın begˆenisine sunacağız. Yakın zamanda 4 s¸arkıya klip çekeceğiz. Ardından da albümü tüm dijital platformlarda yayımlayacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Albüm için 40 küsür şarkı arasından 12 tanesini seçtik”

Bu albümün bir seçkiden oluştuğunu belirten Soner Özer, “TRT I·stanbul Radyosu’nun tecrübeli ses sanatçısı, yapımcısı ve aynı zamanda bestekar olan Cengizhan Sönmez ile yapımcılıgˆını yaptığı bir canlı yayında tanıştık. Son derece dostane ve yeni bestelere önem veren tavırları, beni çok etkilemis¸ti. Kendisiyle bir araya gelerek yeni bir albüm için görüs¸tük. Fikirlerimizin aynı paralelde oldugˆunu fark ettik ve daha ilk görüs¸mede albüm yapmak konusunda mutabık kaldık. Kısa sürede kendisine inceleyip seçmesi için 40 küsür yeni bestemi yolladım ve 12 s¸arkı seçip çalıs¸malara bas¸ladık. Albümü, A.E. Production Stüdyoları’nda hem Cengizhan Bey hem de kıymetli aranjör Fırat Özbaylar rehberliğinde hazırladım. Albümümün tüm müzikseverlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Her kesimden müziksevere hitap ediyor”

Bestekar Soner Özer, “2023 yazında hazırlamaya başladığımız albümü, aralık sonunda tamamladık. Yeni şarkılarım, diğer albümlere göre daha dinamik ve ritimsel altyapıya sahip. Tüm müzikseverlerin kendinden bir şey bulacağı tarzlardan oluşuyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bestelerimi genelde iki yöntemle yapıyorum. Birincisi, internet kaynaklarından görüp içime sinen s¸arkı sözlerinden, diğeri ise tanıs¸tıgˆım ve takdir ettigˆim önemli söz yazarlarının bana gönderdiği sözlerden. Çoğu da sanatsal niteliği çok yüksek sözler oluyor. Bu yüzden, yorumlanması ne kadar sürerse sürsün değerini koruyor. Ben de bu albümün zamanla değer kazanarak, her kesimden müzikseverin takdirini toplayacağını düşünüyorum.”