9 yaşındaki kağıt toplayıcısı çocuğun uçma hayali gerçek oldu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:35

Güncelleme: 12.10.2024 - 13:35

Gelen yoğun mesajlar ardından videoyu da izleyen Şener, 9 yaşındaki çocuğun hayaline kayıtsız kalmadı. Şener, kağıt toplayıcısı Fatih Karataş ve ailesine ulaşarak, onları şehir dışında misafir etti. Şener, Karataş ile birlikte THY'nin İstanbul-Şanlıurfa uçuşunda seyahat etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şener, Fatih'in çok akıllı bir çocuk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih çok azimli. Rabb'im inşallah Fatih gibi okumaya azimli olan, çocuklarımızın sayısını artırsın, Fatih'in eğitimi konusunda elimizden geleni yapacağız. Burası gelip geçici bir dünya, hayatta elde edebileceğim çoğu şeyi elde ettim, dünyada çoğu şeyi istesem alabilirim, Rabb'im bana bunu lütfetti ama Fatih'in bu sevincine, mutluluğuna şahit olmam hiçbir şekilde paha biçilemez, O mutlu oldu ama ben ondan daha çok mutlu oldum."