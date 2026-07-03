Academica Çift Diploma Programı'nda mezuniyet heyecanı

Academica Türkiye öğrencileri, Türkiye’deki lise eğitiminin yanında Amerikan müfredatından fark dersleri alarak, eğitimlerinin sonunda hem Türk hem de Amerikan lise diploması almaya aynı anda hak kazandı. Böylece ülkelerinden ayrılmadan, dünyaya açılan Cognia akreditasyonlu Amerika Florida Eğitim Bakanlığı onaylı bir diploma aldılar.

Diploma töreninde açıklamalarda bulunan Academica International Studies Uluslararası Direktörü Andres Calavia, "Bugün öğrencilerimiz, Türk öğrencilerimiz, Türk diplomalarına ek olarak Amerikan lise diplomalarını da almaya hak kazandılar. Bu, bizim için son derece olağanüstü ve büyük önem taşıyan bir başarı. Öğrencilerimiz, dünyanın farklı yerlerinde hayatlarını kurma ve geleceklerini şekillendirme özgürlüğünü elde ettiler. Türkiye'deki öğrencilerimizin bu yolculuğa gerçekten çok iyi hazırlandığını gördük. Ayrıca belirtmeliyim ki buradaki öğrencilerimizden 200’den fazlası onur belgesi almaya hak kazandı. Bu da onların hem geleceğe hem de önlerinde duran zorluklara ne denli iyi hazırlandıklarının açık bir göstergesi. Academica, Amerika'nın en büyük eğitim kurumlarından biridir. Bugün ise 37 ülkede aktif 200'ün üzerinde okulumuz, 250 binin üzerinde öğrencimiz ve 7 binin üzerinde öğretmenimiz var; bunlar fiziksel, yüz yüze eğitim veren okullar. Bunun yanı sıra çevrim içi okullarımız da bulunuyor; hem Amerika'daki öğrencilere hem de uluslararası öğrencilere hizmet veriyoruz. Bu, gerçekten olağanüstü bir tablo. Başka ülkelerde de benzer başarılara imza attık; ancak buradaki öğrencilerimiz ve aileleri için bu an son derece anlamlı. Gördüğüm kadarıyla buradaki ekibimiz bütün bu süreci kusursuz biçimde hazırladı. Bu, hem öğrencilerimiz hem de aileleri için unutulmaz bir deneyim ve bu başarı, kim olduğumuzu; Academica Türkiye'nin ve Academica International Studies'in gerçekte kim olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Törene katılan Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Ergül ise süreci değerlendirdi. Ergül, "Academica Çift Diploma Programı’nın en önemli avantajlarından biri, öğrencilerin Eğitim süreci boyunca İngilizceyi gerçek bir öğrenme ve iletişim dili olarak kullanıyor olması. Amerikalı öğretmenlerle doğrudan çalışmaları, farklı bakış açılarıyla tanışmaları ve akademik içerikleri İngilizce takip etmeleri, dil gelişimlerini doğal bir şekilde destekliyor. Bu süreç sonunda kazandıkları akademik İngilizce ve çalışma alışkanlıkları da yurt dışında üniversite eğitimine geçişlerini çok daha kolay hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Törende diplomasını alan mezun öğrencilerden Hasan Konuralp Uzun, ABD’de başvurduğu 9 üniversiteden de kabul aldı. Önümüzdeki dönem Florida International University’de Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam edecek olan Uzun, "Academica sayesinde 9 üniversite başvurumun 9’undan da kabul aldım hatta birçok üniversiteden burslu kabul alma imkânım oldu. Benim için sürecin bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim, şu anda son kararımı Amerika’da Florida International University’den yana verdim ve Ağustos’ta Uluslararası İlişkiler okumak için Amerika’ya gideceğim" şeklinde konuştu.

Hasan Konuralp Uzun’un babası da "Academica’yı ilk duyduğum da canlı dersler ile uluslararası bir diploma almanın mümkün olabileceğine hiç ihtimal vermemiştim ama mümkünmüş. Şu anda oğlum hayalini gerçekleştirdiği için çok gururluyum ve ekran başındaki velilere söyleyebileceğim tek bir şey var; çocuğunuzun eğitimi için yapabileceğiniz en iyi yatırım" diye konuştu.

Türk öğrenciler aynı anda Academica Çift Diploma Programı ile iki ülkenin diplomasına sahip oluyor

Türkiye'de liseli öğrencilere, kendi okullarında eğitimlerine devam ederken uluslararası kabul gören bir Amerikan lise diploması kazandıran model, binlerce öğrenciyi yurt dışı üniversite hayaline bir adım daha yaklaştırıyor.

Academica Turkey eğitim modeli kapsamında Türkiye'deki 8-9-10 ve 11. sınıf öğrencilerine, Türk lise diplomalarının yanı sıra Amerika Florida Eğitim Bakanlığı onaylı bir Amerikan lise diploması kazandıran Çift Diploma Programı olarak faaliyet gösteriyor. Program, öğrencilerin mevcut okullarından ayrılmasına gerek kalmadan, iki ülkenin eğitim sistemine aynı anda dahil olmasını sağlıyor.

Program nasıl işliyor?

Çift Diploma Programı'na katılım için öğrencilerin B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması gerekiyor. Öğrenciler, Türk müfredatındaki derslerine devam ederken, Academica'nın çevrimiçi platformu üzerinden Amerikan lise müfredatına uygun dersleri de tamamlıyor. Program süresince öğrenciler; Cognia akreditasyonlu, ABD eyalet sistemleriyle uyumlu bir müfredat izliyor. Amerika Florida Milli Eğitim Bakanlığı (Florida DOE) tarafından tanınan bir diplomaya hak kazanıyor. College Board onaylı AP (İleri Yerleştirme) derslerine erişim sağlıyor. Program kapsamında IELTS/TOEFL gibi dil yeterlilik sınavlarından muafiyet kazanabiliyor.

Program, 25 yılı aşkın küresel geçmişi ve 37'den fazla ülkedeki uygulama deneyimiyle, öğrencileri yalnızca bir diploma ile değil, doğrudan yurt dışı üniversite başvurularında avantaj sağlayan bir akademik profille mezun ediyor.