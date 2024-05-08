Akıllı ev aletleri firmasından anneler gününe özel kampanya

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:12

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:12

Anneler günü için özel yapılan kampanya hakkında konuşan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Dreame olarak hayatı kolaylaştıran teknolojilerle ev içi temizliği herkes için zahmetsiz hale getirmek her zaman birincil önceliğimiz oldu. Anneler Günü gibi önemli bir günde de robot süpürgelerimizle saç bakım ürünlerimizi bir araya getirerek tüketicilerimiz için ilgi çekici olacağına inandığımız özel bir kampanya kurgulamayı hedefledik” dedi.

Dijital alışveriş platformlarında geçerli olacak

Birçok dijital alışveriş platformunda geçerli olacak kampanyada, şirketin Türkiye’de satışa sunduğu en üst modeli L20 Ultra temizlik robotunu satın alanlar Hair Glory model saç kurutma makinesi veya Hair Straightener saç düzleştiricilerinden birisini hediye olarak seçebilecek. Dreame’nin Türkiye’de satışa yeni sunduğu L10s Pro Ultra modeli robot süpürgesini alanlar da yine Hair Glory veya Hair Straightener ürünlerinden birisini seçebilecek. L10 Ultra modelini satın alanlara Hair Gleam saç kurutma makinesi, L10s Ultra satın alımlarına ise Hair Glory veya Hair Straightener hediye edilecek.

“Tüketiciler muhteşem hediyelerden birinin sahibi olacak"

Kampanyada sınırlı sayıda ürün adedi olacağını aktaran Cesurer, “Kampanyaya katılma fırsatı yakalayan tüketiciler hem temizlik süreçlerini otomatik hale getirecek, hem de saç bakımları için muhteşem hediyelerden birinin sahibi olacak” ifadelerini kullandı.