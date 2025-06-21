Alışan Lojistik’ten Gebze’ye yeni antrepo yatırımı

Lojistik sektöründe 40. yılını geride bırakan Alışan Lojistik, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 25 bin metrekarelik yeni bir depo yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, bu alanın 9.700 metrekarelik kısmında Derince Gümrüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek bir antrepo kurdu.

Antrepo alanında 15.000 Euro paletlik gümrüklü ve 18.000 Euro paletlik serbest depolama kapasitesi bulunuyor. Raflı sistemlerle donatılan alan, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun alternatif depolama çözümleri sunuyor. Böylece tedarik zinciri süreçlerinde esneklik sağlanması hedefleniyor.

Yeni tesisin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ithalat ve ihracat işlemlerinin aynı sahada, yerinde gümrükleme imkânıyla yapılabilmesi. Bu özellik, zaman kaybının önüne geçerek dış ticaretin kritik aşamalarında süreci hızlandırmayı amaçlıyor.





Tesiste 20 adet yükleme/boşaltma rampası, A sınıfı yangın söndürme sistemleri ve 7/24 güvenlik kameraları bulunuyor. Şirket, bu yatırım ile hem operasyonel güvenliği hem de mal güvenliğini artırmayı planlıyor.

Stratejik konumuyla dikkat çeken antrepo, Dilovası limanlarına 8 kilometre, Gebze Organize Sanayi Bölgelerine ise 10 kilometre mesafede yer alıyor. Bu yakınlık, dağıtım süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesini mümkün kılıyor.

Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan yaptığı açıklamada, bu yatırımın 2025 yılına yönelik depo yatırımları kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. Damla Alışan ayrıca, şirketin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da yeni adımlar atmaya devam edeceğini ifade etti.