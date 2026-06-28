ASUS Business Türkiye kurumsal pazarda hız kesmiyor

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden ASUS, yapay zekâ çağında kurumsal dönüşümü destekleyen çözümleriyle iş dünyasındaki büyümesini sürdürüyor. ASUS'un kurumsal bilgisayarlar ve iş çözümleri odağındaki yapılanması olan ASUS Business, Türkiye'de son bir yılda kurumsal PC pazarında %136 büyüme kaydederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Bu ivmeyi yapay zekâ destekli yeni nesil çözümleriyle güçlendiren ASUS Business, 2028 yılına kadar Türkiye'nin en büyük üç kurumsal PC markasından biri olmayı hedefliyor. Kurumsal teknoloji dünyasında yeni bir dönüşüm dönemine girildiğini belirten ASUS Business Türkiye Ülke Müdürü İbrahim Barut, “Yapay zekâ destekli çalışma modelleri, Windows 10 sonrası yenilenme süreci ve kurumların artan verimlilik beklentileri önümüzdeki yıllarda pazarı yeniden şekillendirecek. ASUS Business olarak amacımız yalnızca teknoloji sunmak değil, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir ve uzun vadeli bir iş ortağı olmak. Türkiye'nin ASUS Business açısından stratejik önemi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki dönemde hem organizasyonel yatırımlarımızı hem de kurumsal çözüm portföyümüzü genişleterek Türkiye'yi bölgedeki en güçlü büyüme merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMİN SEMBOLÜ: EXPERTBOOK ULTRA

ASUS Business’ın yeni amiral gemisi ExpertBook Ultra, şirketin yapay zekâ destekli yeni nesil iş çözümleri vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. 990 gramdan başlayan ağırlığı ile ultra hafif yapısı ve 10,9 mm inceliğiyle mobil profesyoneller için geliştirilen ve EMEA iş ortaklarının karşısına çıkan Copilot+PC destekli ExpertBook Ultra, yeni nesil Intel Core Ultra işlemci platformu ve 50 TOPS’a kadar ulaşan yapay zekâ işlem gücü sayesinde kurumsal kullanıcıların giderek artan AI iş yüklerine hazır bir altyapı sunuyor.