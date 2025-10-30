ATF25 Türkiye Sonuç Raporu Açıklandı: Fuar Kendi Rekorunu Kırdı

Türkiye İş Bankası Ana Sponsorluğu ve Kilit Hospitality Group Ana Partnerliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF25), 22-24 Ekim 2025 tarihlerinde Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar Merkezi’nde yedinci kez kapılarını açtı.





Turizmin Kalbi ATF25 Türkiye, 335 ana katılımcı ve 667 alt katılımcı olmak üzere toplam 1002 markayı 40.000 m² alanda bir araya getirdi. Yurt dışından davetli 2000’in üzerinde seyahat acentesi temsilcisi ile 109 farklı ülkeden katılımcılar ve profesyonel ziyaretçilerin bir araya geldiği fuarda, 42.758 profesyonel ziyaretçi ile yeni bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl 30.934 profesyonel ziyaretçi ağırlayan ATF25, bu yıl kendi rekorunu aşarak sektörün uluslararası düzeydeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fuar süresince 20.000’in üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi ve sektörün geleceğine yön verecek anlaşmalar ile fikir alışverişleri yapıldı. ATF25, katılımcılarına global iş birlikleri, dijital dönüşüm, kadın liderliği ve yenilikçi misafir deneyimi gibi başlıklar altında ilham veren konuşmalar sundu. Bu yıl fuarda konuşma yapan isimler arasında Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Sinan Canan ve Tamer Karadağlı yer aldı.

Yedinci yılında “Sürdürülebilir Misafirperverlik” temasıyla gerçekleştirilen ATF25, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, turizm dünyasına vizyon ve ilham katan bir platform olarak öne çıktı. Panellerde ve B2B görüşmelerinde, geleceğin turizmini şekillendirecek sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi projeler masaya yatırıldı.

ATF25, güçlü uluslararası katılım, rekor ziyaretçi sayısı ve iş birlikleriyle Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı olma niteliğini pekiştirirken, dünya turizm sektörünün en etkili buluşmalarından biri olduğunu bir kez daha tescilledi.