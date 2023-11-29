Avrupa, Asya ve Afrika düşük karbonlu çimento pazarı için OYAK ve TCC'den yenilenen ortaklık

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:46

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:46

OYAK, sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018’in en büyük yabancı yatırımını Türkiye’ye getirerek çimento sektöründe tarihi bir adım atmıştı. Bunun sonucu olarak Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, kurdukları ortaklıkla güçlerini birleştirerek çimento pazarında önemli bir küresel rekabet avantajı sağlamıştı. Şimdi ise TCC, Türkiye’ye olan uluslararası güvenin bir göstergesi olarak OYAK Çimento’daki payını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda taraflar;

Cimpor Portugal Holdings hisselerinin yüzde 100 işletme değerinin 800 milyon Euro bedelle OYAK’ın yüzde 60 oranındaki hisselerinin satışı ve Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değerinin 1 milyar 300 milyon Euro bedel ile OYAK’ın OYAK Denizli Çimento’da sahip olduğu yüzde 60 oranında hissenin yüzde 20’sinin satışı konularında ön mutabakata vardılar. Tarafların 8 Aralık’a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamaları bekleniyor.

Çimento alanında 2018 yılında başlayan ortaklığın hemen ardından TCC ve OYAK stratejik iş planlarını devreye almaya başladı. TCC’nin iştiraki olan ve dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi konumundaki Continental Carboun'un hâkim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (CSRC) iş birliğiyle İskenderun’da karbon siyahı üretim tesisi kurma konusunda yatırım kararı alındı. Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, 300 milyon ABD Doları pazar büyüklüğü ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyüğü konumunda olan Türkiye’nin, OYAK ve TCC’nin karbon siyahı alanındaki ortak yatırımı sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor. İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki bu projenin, cari açığı azaltması, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlamasına ve önemli miktarda dövizin ülkede kalmasına vesile olması bekleniyor. Yatırımına devam edilen tesis, CSRC’nin uluslararası karbon siyahı iş kolundaki bilgi birikimi ve çeşitli sektörlere liderlik eden OYAK’ın gücüyle ile birleşerek hem enerji geri kazanımı ve emisyonlar açısından en ileri çevre koruma sistemleriyle donatılacak.

Öte yandan dünyanın önde gelen elektrikli batarya üreticisi Molicell’in de sahibi olan TCC, 2021 yılında enerji depolama işkolunda dünya markası olan Engie EPS’nin hisselerini satın alarak Molicell’de sahip olduğu batarya konusundaki yetkinliğini enerji depolama alanında da uluslararası ölçekte arttırmak için önemli bir adım attı.

Ortaklığın iş birliği ile OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor. Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran OYAK Çimento, dünyanın en düşük karbonu ile yaptığı üretimle Türkiye’nin Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi sıfatını taşıyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yenilenen iş birliğine yönelik şunları söyledi: “Yurt dışı piyasalarınca ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki dönemde ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlayacağını biliyoruz. ‘Doğru alana doğru yatırım’ stratejisi çerçevesinde yatırım portföyünü sürekli olarak gözden geçiren OYAK olarak ülkemizin geleceği ve ekonomisi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. OYAK Çimento’daki uluslararası ortağımız TCC ile ön mutabakata vardığımız anlaşma sonucunda ülkemize yaklaşık 740 milyon ABD doları tutarında nakit kaynak sağlanacaktır. Hem küresel anlamda hem de dünya ekonomisine entegre olmuş ülkemiz için önemli bir yer teşkil eden iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji dünyada her sektörün gündemini belirlemektedir. Biz de gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla çevreye duyarlı, karbon ayak izi düşük yatırımlarla Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı planlıyoruz. Stratejik ortağımız TCC ile beraber dünyanın gündeminde olan elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir’in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız son hız devam ediyor. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda attığımız karlı ve kararlı adımlar çevreci yatırım ve finansal sürdürülebilirlik stratejilerimize doğrudan katkı sağlayacaktır.”

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada beş yıl önce OYAK’la yaptıkları ortaklıkla beraber uluslararası alanda yatırımlarının ivme kazandığını belirtti. Chang sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye gibi yüksek stratejik öneme ve potansiyele sahip bir ülkede, OYAK’ın gücü ve vizyonerliği sayesinde beraberce inovatif ve sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Türkiye’ye olan güvenimizden dolayı bu ortaklıktaki payımızı arttırmaya karar verdik. Bunun yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması konusunda teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızla, TCC ve OYAK ortaklığının dünya çimento sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması konusunda öncüdür.”

TCC’nin yenilenebilir enerji alanında çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlarla entegre ve uluslararası yapılanmaya sahip olan ender şirketlerden biri olduğunu söyleyen Chang, OYAK’la beraber Türkiye’de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.



