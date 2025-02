Bitget, Web3’ün Geleceğini Şekillendirecek Küresel Mezun Programını Başlattı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 18:58

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:58

Bitget’in Blockchain4Youth Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) girişiminin bir parçası olan bu program, blok zinciri eğitimini, inovasyonu ve sektörün uzun vadeli gelişimini destekleme hedefleriyle uyumlu şekilde tasarlandı.

Bitget Mezun Programı, küresel bakış açısına sahip, yenilikçiliğe tutkulu ve Web3’ün geleceğini keşfetme konusunda istekli mezunları hedefliyor. Operasyon, ürün yönetimi, pazarlama, risk & uyumluluk, veri yönetimi ve mühendislik gibi çeşitli alanlarda kariyer fırsatları sunan program, katılımcılarına hızla büyüyen Web3 sektöründe doğrudan deneyim kazanma şansı sağlıyor.

Bitget Mezun Programı için başvurular Bitget’in resmi web sitesinde açıldı. 15 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek olan program için başarılı adaylara Bitget’te çalışma teklifleri sunulacak. Programa katılmaya hak kazananlar için ilk başlangıç tarihi 1 Nisan 2025 olarak belirlendi.

Bu program kapsamında Bitget, yaklaşık 30 yetenekli mezunu işe almayı planlıyor. Katılımcılara yapılandırılmış bir gelişim programı, çok yönlü eğitimler ve sektördeki uzmanlardan doğrudan akıl hocalığı sağlanacak. Ayrıca, mezunlar öncü blok zinciri projelerinde çalışma ve Web3 uygulamalarının genişletilmesine katkıda bulunma fırsatı elde edecek.

Bitget COO’su Vugar Usi Zade, program hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bitget olarak, Web3’ün geleceğinin yeni neslin elinde olduğuna inanıyoruz. Mezun Programı, genç profesyonellerin blok zinciri sektörüne doğrudan adım atmalarını sağlayarak, yetenek ile fırsat arasındaki köprüyü kurmayı amaçlıyor. Web3 benimsenmesi hızla artarken, geleceğin liderlerini donatmak ve merkeziyetsiz dünyayı şekillendirmeleri için gerekli becerileri kazandırmak konusunda kararlıyız."

Bitget, 60'tan fazla ülkeden 1.800'ü aşkın çalışanıyla dinamik ve çok kültürlü bir çalışma ortamı sunuyor. Şirket, verimlilik, yenilikçilik ve iş birliği odaklı bir kurumsal kültüre sahip olup, Mezun Programı katılımcılarına rekabetçi maaş, net kariyer gelişim yolları ve Bitget bünyesinde büyüme fırsatları sağlıyor.

Mayıs 2023’te başlatılan Blockchain4Youth girişimi, Bitget’in yeni nesli blok zinciriyle tanıştırma ve bu alanda ilham verme misyonuyla uyumlu bir şekilde ilerliyor. Beş yıl boyunca toplam 10 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle, bu girişim kapsamında eğitim kursları, hackathon’lar ve burs programları sunuluyor.

2024 yılı sonu itibarıyla, Bitget bu girişimi Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London (UCL), Hong Kong University of Science and Technology, National Technological University of Argentina, National Taiwan University ve RMIT University dahil olmak üzere 60’tan fazla üniversiteye taşımış ve 100’e yakın etkinlik düzenleyerek 13.000’den fazla öğrenciye ulaştı.