Blockchain4Youth Programı Birinci Yılında 6 bin kişiye web3 eğitim imkanı sundu

Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:37

Güncelleme: 08.05.2024 - 17:37

Dünyanın lider kripto varlık platformlarından Web3 şirketi Bitget tarafından başlatılan Blockchain4Youth programı birinci yılını tamamladı. Bitget'in yenilikçilik, eğitim ve güçlendirme temel ilkelerine sadık kalarak gençler arasında Web 3.0'ün benimsenmesini sağlayan girişim daha adil bir gelecek vizyonunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

50’den fazla üniversite ile iş birliği yapıldı

Blockchain4Youth programı kapsamında geçtiğimiz yıl 6.000'den fazla katılımcı bir araya geldi ve dünya çapında 54'ten fazla kampüs dersi ve atölye çalışması gerçekleştirildi. Bitget Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Avrupa ve Güney Amerika'da düzenlenen çeşitli etkinliklerde genç katılımcıları blok zinciri teknolojisini anlamak ve kullanmak için gerekli araç ve bilgilerle buluşturdu. Kursları tamamlayıp sınavı başarıyla geçen katılımcılara 2.000'den fazla sertifika verildi.Program, Birleşik Krallık'taki University College London (UCL), Arjantin'deki National Technological University, Avustralya'daki Royal Melbourne Institute of Technology, National Taiwan University's Blockchain Club, Filipinler'deki Ateneo De Manila University başta olmak üzere önde gelen influencer'lar ile 50'den fazla üniversite ile iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Programın bu geniş kitleye erişimi, şirketin blok zinciri eğitimi ve güçlendirme girişimlerini ilerletme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

5 yıl için 10 milyon dolar bütçe ayrıldı

Mayıs 2023'te başlatılan ve 5 yıl için 10 milyon dolar bütçe ayrılan Blockchain4Youth, Milenyum ve Z Kuşakları için önemli bir fırsat sunuyor. Bitget tarafından yapılan bir araştırma, Y ve Z kuşaklarının kripto dostu bir geleceği şekillendirmede çok önemli olduğunu ve Y kuşağının kripto meraklılarının %46'sını oluşturduğunu gösteriyor.

Bitget Yöneticisi Gracy Chen konuyla ilgili şunları aktardı: "Blockchain4Youth'un yolculuğu dikkate değerdi ve program blok zinciri eğitimini dönüştürerek yarının liderleri için erişilebilir ve pratik hale getirdi. Kendimizi sadece bilgi aktarmaya değil, aynı zamanda blok zincirinin dönüştürücü uygulamalarına öncülük etmeye hazır canlı bir topluluk oluşturmaya adadık.”

Blockchain4Youth'un geleceğe dair hedefleri arasında dünya çapında daha fazla burs sağlamak ve gençlerin dikkatini daha fazla çekmek için kripto ile ilgili konularda farklı influencer'ları içeren daha fazla çevrim içi kurs ve içerik başlatmak yer alıyor.

Bitget Hakkında

2018 yılında kurulan Bitget, dünyanın önde gelen kripto para borsası ve Web3 şirketidir. 100'den fazla ülke ve bölgede 25 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget borsası, öncü Copy Trade özelliği ve diğer işlem çözümleriyle kullanıcıların daha akıllı işlem yapmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder. Eskiden BitKeep olarak bilinen Bitget Wallet, cüzdan işlevselliği, swap, NFT Pazar Yeri, DApp tarayıcısı ve daha fazlasını içeren bir dizi kapsamlı Web3 çözümü ve özelliği sunan dünya standartlarında çok zincirli bir kripto cüzdanıdır. Bitget, efsanevi Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve resmi eSpor etkinlikleri organizatörü PGL de dahil olmak üzere güvenilir ortaklarla yaptığı iş birlikleri aracılığıyla bireylere kriptoyu benimsemeleri için ilham veriyor.