Boğaziçi Üniversitesi’nde “Tarım ve Gıda Sektörlerinde Yapay Zeka ve İş Zekası” etkinliği

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:40

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:40

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Tarım ve Gıda Sektörlerinde Yapay Zeka ve İş Zekası” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. 1 Kasım’daki etkinlikte, Tarım ve Ormancılık Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcıları kamuda gerçekleştirilen çalışmalardan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projelerden bahsetti ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “Gıda ve tarım sektörleri için sosyal sermayeye çok ihtiyacımız var. Bunun için de sektördeki herkesi bilinçlendirmeli ve geliştirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

ASYÖNDER: “Akademi ve sektör arasında köprü olmak istiyoruz”

Akademi ve Sektör Yöneticileri İş birliği Derneği (ASYÖNDER) Başkanı Doğan Asil, akademi ve sektörün işbirliğiyle “know-how”ı takip eden değil, “know-why” sürecinde olanların önümüzdeki çağın aktörleri olacağını belirtti. ASYÖNDER olarak akademi ve sektör arasında köprü olmak istediklerini söyleyerek derneğin ana çalışma prensiplerini oluşturacak etki modelini tanıtan Doğan Asil,

“ASYÖNDER olarak ilk işbirliği toplantımızı, tarım ve gıda alanında gerçekleştirdik. Hem özel sektörün hem de kamunun sektörle ilgili bilgilerinden faydalandık. Akademinin, üniversitelerin sektör için yapabileceklerini değerlendirdik. Bundan sonra da diğer sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelerek akademi ile sektörel işbirliklerinin kurulması amacıyla neler yapabileceğimizi konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Bountarım: “Tarımdaki Gordion düğümünü çözmeyi umuyoruz”

Etkinlikte konuşan Bountarım (Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu) Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Gökhan Özertan, bu tür etkinliklerin akademi ve sektörün buluşması açısından değerli olduğundan bahsetti.

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Gökhan Özertan, “Tarım bir çok farklı girdi ve çıktıya sahip bir sektör. Biz bunu onlarca farklı ipten oluşan bir Gordion düğümüne benzetiyoruz. Bu düğümü birlikte etkin bir şekilde çözmeyi umuyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri daha sık buluşmak istiyor

BÜYEM Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Çoşkun, üniversite olarak BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi), TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi’nin yanı sıra üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleriyle yürüttükleri akademi, kamu ve özel sektör iş birliklerine değindi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Tarım ve Gıda Sektörlerinde Yapay Zeka ve İş Zekası” etkinliğine katılan sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri, görüş ve önerilerini paylaştı, akademi ve kamu temsilcileri ile bu modelde daha çok bir araya gelmek istediklerini belirtti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.