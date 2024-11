Çözümevi yoluna, SOA People Türkiye olarak devam edecek

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:52

Küresel BT sektörü, bulut ve akıllı teknolojilerle hızla büyümeye devam ediyor. IDC tarafından yayımlanan pazar araştırmasına göre, yıl sonunda küresel bulut hizmetleri pazarı 800 milyar dolar büyüklüğü aşacak, 2028’e kadar ise iki katına çıkacak. IDC’nin başka bir araştırması da halihazırda 235 milyar dolar seviyesinde olan küresel yapay zeka pazarı büyüklüğünün, 2028’e kadar 631 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. BT sektöründeki büyümenin benzeri, küresel uygulama yazılımları pazarının lideri SAP’nin ekosisteminde de görülüyor.

1,5 yıl önce SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortaklarından Çözümevi’ni satın alma kararı alan SOA People Group da büyümesini bulut ve yapay zeka başta olmak üzere akıllı teknoloji projeleriyle sürdüreceğini, iki kurumun deneyim ve uzmanlıklarının ortak gücüyle, Avrupa’daki proje fırsatlarını daha fazla değerlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Güçlerini birleştirmek üzere geçtiğimiz yıl mayıs ayında düğmeye basan SOA People ve SAP Gold Partneri Çözümevi, tüm entegrasyon süreçlerini tamamladığını da duyurdu. Çalışanlarını ve iş ortaklarını 19 Eylül’de İstanbul’da düzenlediği etkinlikte ağırlayan Çözümevi faaliyetlerini SOA People markasıyla sürdüreceğini de duyurdu.

%100 SAP çözümlerine odaklanan ve müşterileri için daha fazla yenilik ve değer üretmeyi amaçlayan SOA People, 9 ülkede 22 bölge ofisi aracılığıyla faaliyet gösteriyor ve binden fazla SAP uzmanını bünyesinde barındırıyor. SAP Platinum partneri SOA People, Avrupa başta olmak üzere, uluslararası faaliyetlerinde Çözümevi’nin deneyimli geniş danışman kadrosu, buluta geçiş projeleri, 7/24 destek hizmetleri ve Ar-Ge merkezinden yararlanacak. Yeni ürünlerde yapay zeka başta olmak üzere akıllı teknolojilere daha fazla odaklanacak şirket, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede, ülkedeki iştiraki aracılığıyla hedef büyütecek.

Etkinliğe katılan SOA People Group CEO’su Khalil Hodaibi, "Geleceğe bakarken, odak noktamız, işletmelere bulut ve akıllı teknolojilerin tam potansiyelinden faydalanma gücü kazandırmaktır. Türkiye de dahil olmak üzere daha geniş bir coğrafyada yenilikçi SAP çözümlerimizi genişleterek dijital dönüşümü ölçeklendirmeyi ve müşterilerimize hızla değişen pazarda öne çıkmaları için güçlü araçlar sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Bulut ERP teknolojisiyle inovasyonun önünü açıyoruz”

Çözümevi’nin SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken SOA People Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çolak ise “Çözümevi her zaman, Türkiye’deki SAP ekosisteminin önemli bir aktörü oldu. Köklü ve kapsamlı deneyiminin yanı sıra, Ar-Ge merkezi sayesinde, SAP ve SAP dışı teknolojiler, mobil uygulamalar ve bulut teknolojilerini kullanarak stratejik bir yazılım portföyü geliştirdi. Dijital dönüşümü destekleyen bu portföyün yanı sıra, başta inşaat ve ilaç olmak üzere, sektörlere özel pek çok çözüm paketi de tasarladı. 27 yılı aşkın birikimimizle, tüm sektörlerde SAP S/4HANA dönüşümü için yol haritaları oluşturuyoruz. Bulut teknolojisini temel alan RISE with SAP ve GROW with SAP ile inovasyonun önünü açarak müşterilerimizin yeni iş modelleri yaratmasını sağlıyoruz. 27 yılı aşkın tecrübemizi SOA People grubun tecrübeleri, ürünleri ve ağı ile birleştirerek bundan sonraki hayatımıza artık SOA People Türkiye olarak devam edeceğiz.. Genişleyen hizmet, ve ürün portföyümüz ile müşterilerimize ve çalışanlarımıza daha fazla değer katacağız” açıklamasını yaptı.

Gerek danışmanlık gerekse coğrafi erişim açılarından güçlerini birleştiren iki şirket, SAP S/4HANA ve OpenText uzmanlıklarıyla müşterilerinin dijital dönüşümünü destekleyecek.. SOA People Group’un varlık ve kredi yönetimine yönelik ürünleri Türkiye pazarına sunulurken, SOA People Türkiye ürünleri de SAP BTP (Business Technology Platform) üzerinde konumlandırılmaya başlayacak.