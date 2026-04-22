Daikin, 23 Nisan’da çocukları “Temiz Hava Elçisi” yaptı

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin Türkiye, çalışanlarının çocuklarının katılımıyla Fuha İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikte yaklaşık 100 çocuğu ağırladı. Gün boyunca süren etkinlikte çocuklar, bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda temiz hava ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

Eğlence ve farkındalık bir arada

“Temiz Hava Elçileri” projesi kapsamında kurgulanan etkinlikte minikler; yüz boyama alanları, balon atölyeleri, sihirbaz ve palyaço gösterileriyle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara temiz havanın önemi, çevreyi koruma bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılabilecekler eğlenceli içeriklerle aktarıldı. Projenin sevilen karakteri Tenki eşliğinde izlenen bilgilendirici videolar, çocukların konuya ilgisini artırırken öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

Etkinlik, yalnızca çevre bilinciyle sınırlı kalmayarak çocukların hayal dünyasını destekleyen anlamlı bir iş birliğine de sahne oldu. Daikin Türkiye, Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, derneğin kız çocuklarına destek olmak amacıyla yürüttüğü “Hayal Perisi Elif ve Yapabilirim Diyenler Ülkesi” projesini miniklerle buluşturdu. Proje kapsamında hazırlanan bez bebekler ve boyama kitapları çocuklara armağan edilerek, onların hayal kurma ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlandı.

“Geleceğin temiz dünyası çocukların elinde”

Etkinlikte konuşan Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, 23 Nisan’ın anlam ve önemine değinerek şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, geleceğe olan inancımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Daikin Türkiye olarak, çocuklarımızın yalnızca bugünün değil yarının dünyasını da şekillendirecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Temiz Hava Elçileri’ projemizle, çocuklara erken yaşta çevre ve temiz hava bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün burada yaklaşık 100 çocuğumuzu ‘Temiz Hava Elçisi’ ilan ederek onların bu bilinçle büyümelerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”