Daikin Türkiye, Split klimada bir önceki yıla oranla yüzde 55 satışlarını artırarak 2024 mali yılını 25.5 milyar TL ciro ile kapattı

100 yılı aşkın sürelik tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün yıldız ismi Daikin, başarılı sonuçlarına 2024 mali yılında da devam etti. Daikin Türkiye, 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 tarihlerini kapsayan FY’24 döneminde 25 milyar 521 milyon TL ciro ve 400 milyon euro ihracatla yılı tamamladı. 2024 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şirketin yaptığı yatırımların getirdiği başarılı finansal sonuçlara ve Türkiye ekonomisine duyulan güvene vurgu yaptı:

“Daikin Türkiye olarak 2011 yılında çıktığımız yolda, her geçen yıl daha da güçleniyoruz. Split klima satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55 artırarak, 2024 mali yılında 25 milyar 521 milyon TL ciroya ulaştık ve 400 milyon Euro’luk ihracat geliri elde ettik. Türk ekonomisinde uygulanan istikrarlı politikalar sayesinde üretim tesisi yatırımlarımızı sürdürdük. Sakarya Hendek Üretim Tesisimizde ürettiğimiz geniş ürün gamımız sayesinde ise 7 yıldır iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Aynı zamanda teknolojik altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Daikin Türkiye olarak faaliyete başladığımız 2011 yılından bu yana yaklaşık 125 milyon euro yatırım yapıldı. 2025 yılında da yatırımlar devam edecek ve bu yıl lansmanını yapacağımız düşük maliyetli split klima üretimini tamamlayarak, seri üretime başladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırarak yılı hedeflerimizin üzerinde bir ciroyla kapattık. Bu başarının temelinde, Daikin’in global vizyonu ve uzun vadeli stratejik bakışı kadar, Türk mühendisliğine ve insan kaynağına duyduğu güven de yatıyor. 2024 yılında fancoil alanında da önemli bir atılım gerçekleştirdik. Tüm kaset tipi fancoil serimizi yerli olarak üretmeye başladık ve başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediyoruz. Sakarya Hendek Üretim Tesisimiz, Daikin Grubu içinde Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi konumunda yer alıyor. Bu da Daikin Türkiye’yi bu alanda bölgedeki en güçlü oyunculardan biri haline getiriyor. Ayrıca üretim tesisimizde kullanılan hammaddelerdeki yerlileşme oranımızı bu yıl yüzde 68’e çıkararak, sektörümüzdeki yan sanayinin de gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Geleceğe baktığımızda; enerji verimliliğini merkeze alan, sürdürülebilir ve dijital odaklı çözümlerle büyümemizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vizyonun en önemli parçalarından biri de çalışanlarımızdır. Sahadaki servis teknisyeninden yönetim ekibimize kadar herkesin katkısı, Daikin’in bu başarı hikâyesini mümkün kılıyor” dedi.

FY’24 döneminde ihracattaki gücünü bir kez daha kanıtlayan Daikin Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen “2024 İhracatın Liderleri” ödüllerinde üç başarıya imza attı. Şirket, üst üste 10. kez “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” unvanını koruyarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. Aynı zamanda “En Çok İhracat Yapan Firma” kategorisinde 7. kez ödüle layık görüldü. Bu başarıların yanı sıra, “2024 Yılı En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde de ödül alarak ihracattaki gücünü tescillemiş oldu. Ayrıca Daikin Türkiye, topluma değer katma felsefesiyle hayata geçirdiği Sakura Kadın Girişimci ve Teknisyen Projeleri ile gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlayan Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında sosyal sorumluluk alanında da birçok ödülün sahibi olmaya devam ediyor.

Hizmet ve çözüm satışlarında katma değerli büyüme

Daikin Türkiye, FY’24 döneminde yalnızca ürün performansıyla değil, sunduğu hizmet ve çözüm odaklı projelerle de fark yarattı. Hizmet ve çözüm satış faaliyetleri, enerji analizleri ve yatırım odaklı enerji etütleri kapsamında elde edilen toplam ciro yaklaşık 18 milyon euro’ya ulaştı. Bu kapsamda yürütülen enerji analizleri ve yatırım odaklı enerji etütleri doğrultusunda birçok işletmede sistem verimliliği artırıldı ve karbon emisyonları azaltıldı. Daikin, yalnızca ürün satışı gerçekleştirmekle kalmayıp, otomasyon sistemleri, anahtar teslim projeler, sistem iyileştirme önerileri ve yenileme çözümleri ile entegre bir hizmet sunarak müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine de doğrudan katkı sağladı.

Daikin, global pazarda gücünü artırmaya devam ediyor

Daikin Industries Ltd., 2024’te 100. yılını kutlarken tarihinin en yüksek global finansal performansına ulaştı. 2024 mali yılını 28.9 milyar Euro’luk ciroyla kapatan Daikin, büyüme ivmesini sürdürüyor. 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 104 bin çalışanı bulunan şirket, yalnızca ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetleriyle değil; aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları kendi bünyesinde geliştiren dünyadaki tek üretici olmasıyla sektörde benzersiz bir konumda yer alıyor. Daikin’in inovasyon odaklı yaklaşımı, çevre dostu ürün geliştirme yetkinliği ve sürdürülebilirlik stratejileri, küresel başarısının temel taşlarını oluşturuyor.

Daikin Türkiye hakkında

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 47 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, 2 bin çalışanı, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 2 bin 314 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan ‘İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’ni sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Split Klima Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Daikin Türkiye Split Klima Üretim Hattı’nda üretilen klimalar, yüzde 100 yüksek basınç, fonksiyon, performans, elektrik güvenlik ve ses testlerinden geçmektedir. Üretimdeki test proseslerinden kullanılan robot uygulamaları ve özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleşim kaynak işlemlerinde kullanılan kaynak robotları ile el değmeden üretim gerçekleştirilmektedir.

Klima Santrali Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Türkiye’nin en modern klima santrali üretim hattına sahip olan üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.

Fancoil Üretim Hattı / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, Hendek Sakarya’da bulunan üretim tesisinde üretilen fancoil cihazlar,düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir. Daikin Türkiye, Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nde tüm fancoil ürün gamını üretmekte olup, Daikin Grubu içerisinde bu ürün grubunun Avrupa’daki tek üreticisi konumundadır.

Kombi Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikada uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, yüzde 100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan yüzde 100 görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

VRV Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

2022 yılında faaliyete geçen VRV Üretim Hattı, Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Daikin global üretim tesisleri içinde Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisidir. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görmektedir. VRV dış ünite üretim hattında, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapılmıştır. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanılarak yüksek ürün kalitesi ve U-şekil üretim akış tasarımı ile yüksek üretkenlik sağlanmıştır. Maksimum ürün güvenilirliği için proseslerde hata önleme sistemleri ve otomatik test prosesleri entegre olarak kurgulanmıştır. Üretimde MES (üretim yönetim sistemi) kullanımı ile maksimum izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim hattında Daikin Japonya Üretim Mühendisliği tarafından tasarlanan 4m model modül konveyörler kullanılmıştır. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Daikin Türkiye fabrikasında da kurulmuştur. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirilmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltılmıştır.

DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ısıtma, soğutma, havalandırma, hava temizleme ve endüstriyel soğutma (HVAC-R) teknolojisinin lider bir üreticisidir. Daikin konut, ticari ve endüstriyel amaçlar için geniş bir ekipman portföyü ve bakım hizmetlerinin yanı sıra anahtar teslim çözümler tasarlar, üretir ve müşterilerine sunar. Daikin Europe N.V. 59‘dan fazla iş ortaklığında 13 bin 800’ün üzerinde çalışana sahiptir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunan 16 üretim tesisi bulunmaktadır. Genel merkezi 50 yılı aşkın bir süredir Ostend'de (Belçika) bulunan Daikin Europe N.V. grubu, küresel Daikin Industries grubunun bir yan kuruluşudur.

DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Japonya’nın Osaka şehrinde 1924 yılında kurulan, 101 yıllık geçmişe sahip Daikin Industries (DIL), 104 binden fazla çalışanıyla ısı pompası, iklimlendirme ve hava filtreleme teknolojisinde dünya çapında bir liderdir. Bugün 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının yanı sıra kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üreticidir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin, teknoloji araştırmaları ve fikri mülkiyet patentlerindeki liderliğiyle tanınan Clarivate (İngiltere) ve LexisNexis (ABD) tarafından dünyanın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. Daikin, 2024 mali yılı (1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025) için 28.9 milyar Euro'luk rekor bir ciro sonucu bildirmiştir.