İstanbul’da düzenlenen 4. Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödülleri, uluslararası çapta faaliyet gösteren ve Türkiye’de dijitalleşmenin önünü açan liderleri bir araya getirdi. Davut Türkoğlu, “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görüldü. Farklı alanlardaki teknolojik projeleriyle Türk iş dünyasına yön veren bir isim olarak takdir edilen Davut Türkoğlu’nun ödülünü, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı verdi.

“Geleceği tahmin etmiyor, programlıyoruz”

Uzun yıllardır tesis yönetimi, turizm teknolojisi, girişimcilik, yapay zeka, kitle fonlaması ve girişim sermayesi yatırım fonları gibi alanlarda çok yönlü projelere imza atan Davut Türkoğlu, konuya dair, “Veriyle konuşan, teknolojiyle büyüyen ve insanı merkeze alan sistemler kurmak zorundayız. Geleceği tahmin etmiyor, programlıyoruz. Bu ödül, ekibimizin ve çalışma azmimizin bir göstergesidir” dedi.

İş hayatındaki başarılarını yalnızca ekonomik performansla sınırlamayan Davut Türkoğlu, sosyal sorumluluk ve sistematik kalkınma alanlarında da etki yaratmaya devam ediyor. Teknolojiyi toplumun her kesimi için erişilebilir ve fayda üretir hale getirme misyonuyla hareket ediyor. Hem yerel hem de küresel düzeyde birçok projeye rehberlik ediyor.

Çok sayıda tanınmış isim de ödüle layık görüldü

Sunuculuğunu Zeynep Bozkaya ve Esra Özbakır'ın üstlendiği 4. Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödülleri, sahne performansları ve görsel sunumlarla iş, sanat ve medya camiasından yoğun ilgi gördü. Nilgün Albar “Yılın İş Kadını” seçilirken, Vector Bilimsel Test Cihazları “Yılın Şirketler Grubu” ödülüne layık görüldü. UNIX Padel ise inovatif yaklaşımıyla “Avrupa’nın En İnovatif Şirketi” unvanını kazandı. Sanat dünyasından Emre Kızılırmak “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” olarak alkış toplarken, Mine Topbaş “Yapay Zeka ile Dönüşüm Yaratan Kadın Ödülü'nü aldı. Medya kategorisinde ise TGRT Haber, “Yılın Haber Kanalı” olarak ödüllendirildi.