Dil okullarından A Millî Takım’a bayraklı destek

English Time Dil Okulları, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden A Millî Takım’a destek vermek amacıyla 47 ildeki 110 şubesini Türk bayraklarıyla donattı. “Sen Varsan Biz de Varız” söylemiyle hayata geçirilen çalışma, milli heyecanın ve birlik duygusunun Türkiye’nin dört bir yanındaki English Time şubelerine taşınmasını sağladı.

A Millî Takım’ın ilk maçına çıktığı 13 Haziran Cumartesi günü, English Time şubelerinde dalgalanan Türk bayrakları kırmızı-beyaz coşkuyu görünür kıldı. Dil eğitimi alanındaki global vizyonunu millî değerlere bağlılıkla birleştiren English Time, çalışmaya ilişkin mesajını tüm şubelerinden fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesaplarından şöyle paylaştı:

“Sevdamız daima milli”

“Konu dünyaya açılmaksa en iyisi biziz. Ama konu Millî Takım ise dünyayı durdurur, sadece bayrağımızı dalgalandırırız. 110 şubemizle Dünya Kupası’nda sahadayız. Bizim Çocuklar’ın arkasında nasıl dev bir güç olduğunu göstermek için tüm şubelerimizi bayraklarımızla kapladık. Çünkü vizyonumuz global olsa da sevdamız daima milli.”

A Millî Takım’a Dünya Kupası’ndaki yeni maçlarında başarılar dileyen English Time Dil Okulları CEO’su Fatih Şimşek ise şunları söyledi: “English Time olarak ülkemizin dört bir yanında hizmet veren büyük bir aileyiz. Bugün 110 şubemizi kırmızı-beyaza boyarken, yalnızca binalarımızı değil, binlerce öğrencimiz ve çalışanımızla birlikte kalbimizi de Millî Takımımız için ortaya koyduk. Kurumlarımızda dünyanın dilini konuşsak da gururla haykırdığımız tek dil kırmızı-beyazdır.”