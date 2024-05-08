DNSSense’in 3 ülkede Burak Akçagün liderliğinde büyüyecek

Siber güvenlik sektöründe küresel öncülerden biri olarak konumlanan ve DNS güvenliği alanında kurumsal çözümler sunan DNSSense’te üst düzey bir atama gerçekleştirildi. BT ve telekomünikasyon sektörlerinde geniş bir tecrübeye sahip Burak Akçagün, şirketin satış ve iş süreçlerinden sorumlu bölgesel lideri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:07
DNSSense’in 3 ülkede Burak Akçagün liderliğinde büyüyecek
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Geçtiğimiz aralık ayında global bilgi teknolojileri (BT) devi Noventiq bünyesine giren DNSSense, bölgesel yapılanmalarına devam ediyor. BT ve telekomünikasyon sektörlerinde 15 yılı aşan deneyime sahip Burak Akçagün; satış, kanal, strateji, iş geliştirme ve pazarlamayı kapsayacak şekilde DNSSense’in Türkiye, Azerbaycan ve Vietnam’daki tüm operasyonlarından sorumlu lider olarak göreve başladı. DNS güvenliği alanına odaklanan siber güvenlik şirketi DNSSense’in mayıs itibarıyla görevine başlayan yeni yöneticisi, aynı bölgenin lideri konumundaki Kaan Yünezer’e bağlı çalışıyor.

“DNSSense’in küresel ve bölgesel liderliğini sağlamlaştıracağız” 

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DNSSense Satış, Kanal ve Operasyondan Sorumlu Yönetici Burak Akçagün, “Noventiq çatısına geçtiğimiz günden bu yana, operasyonel süreçlerimizi hem küresel hem de yerel vizyonumuza uygun şekilde hızla gözden geçiriyoruz. Bu bağlamda ekiplerimizin senkronize ederek insan gücü dahil mevcut kaynaklarımızın büyütülmesine odaklandık. DNSSense, hızlı büyüyen, çok kültürlü, özellikle yapay zekayı sözde değil tüm teknolojilerinin merkezinde aktif ve etkin bir şekilde kullanan, ortaya koyduğu benzersiz iddiaları ispata dönüştüren bir şirket. DNS güvenliği alanının öncülerinden DNSSense’in teknik bilgi birikimini, müşteri beklentilerini aşan yenilikçi ürünler yaratma tutkusuyla birleştiren yetkin ekibimizden aldığımız güçle, kurumların siber güvenlik olgunluklarını artırmak ve değişen tehdit ortamına karşı büyük organizasyonlara ek siber güvenlik katmanı sunan yapay zeka temelli siber güvenlik ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Burak Akçagün kimdir?

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini tamamladı. 11 yıl boyunca Turkcell’de mobil servisler, katma değerli servisler, bulut çözümleri, kurumsal internet servisleri satış ve projelendirme alanlarında görev aldı. Son 3 yılda ise siber güvenlik çözüm ve hizmetleri üzerine çalıştı ve ülkemizdeki önemli markaların kanal ve satış operasyonlarının geliştirilmesine aktif rol üstlendi. CPD akreditasyonlu ISO/IEC 27001-LA, ISO/IEC 27701-LA, EU GDPR Data Protection Officer sertifikalarına sahip Burak Akçagün, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi unvanına sahip. Akçagün, Mayıs 2024 itibarıyla DNSSense’in Satış, Kanal ve Operasyondan Sorumlu Yöneticisi oldu.


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