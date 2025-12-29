Dr. Umut Elbir'den yeni yıl rehberi: Huzurlu bir başlangıç için güvenli eğlence düzenleyin

Yeni yıl heyecanı tüm dünyayı sararken, kutlamaların neşe içinde geçmesi için uzmanlardan bilinçli eğlence çağrısı geldi. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, kutlama malzemelerinin seçimi ve kullanımında gösterilecek küçük hassasiyetlerin, bayram havasındaki bu özel geceyi çok daha güvenli kılacağını vurguladı.

“Standartlara uygun ürünleri tercih edin”

Eğlencelerde kullanılan ve genel adı piroteknik eğlence malzemesi olan ürünlerin güvenilir noktalardan temin edilmesi gerektiğini belirten Dr. Elbir, merdiven altı olarak tabir edilen denetimsiz ürünlere karşı hatırlatmada bulundu:

“Kutlamalarımızın huzurunu korumak adına, standartlara uygun üretilmiş ürünleri tercih etmek temel önceliğimiz olmalı. Kontrolsüz üretilen malzemelerde barut oranı ve yanma süresi öngörülemediği için, bu tür ürünler beklenmedik durumlarla karşılaşmamıza neden olabilir.”

“Ev ortamında kullanılan malzemelere de dikkat edilmeli”

Evlerde gerçekleştirilen kutlamalarda tercih edilen mum ve maytap gibi materyallerin kullanımına dair de açıklamalarda bulunan Dr. Umut Elbir, konforun korunması için çevre düzenlemesinin önemini vurguladı: “Ev ortamında kullanılan kıvılcım çıkaran ürünlerin perde, örtü ve koltuk gibi tekstil malzemelerinden güvenli bir mesafede tutulması, akşamın keyfini koruyacaktır. Ayrıca bu tür ürünlerin sprey, kolonya veya benzeri parlayıcı sıvılarla aynı alanda bulunmamasına özen gösterilmesi, huzurlu bir ortamın devamlılığı için büyük önem taşıyor" dedi.

İşletmelerin yangın algılama sistemlerini güncel tutmaları gerekiyor

“Sokak eğlencelerinin ayrılmaz bir parçası olan havai fişek kullanımı sırasında çevresel faktörlerin titizlikle değerlendirilmesi, özellikle yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde büyük önem taşıyor. Rüzgarın yönü ve ürünlerin düşüş noktalarının önceden öngörülmesi, çevredeki binaların ve komşularımızın güvenliğini korumak adına hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehrimizin mimari yapısına uygun, bilinçli bir kutlama anlayışını benimsemek, yeni yıl coşkusunu toplumsal bir huzur içerisinde paylaşmamıza imkan tanıyacaktır” şeklinde konuşan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Eğlence mekanlarının, misafirlerine her şeyden önce en kaliteli ve güvenli deneyimi sunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu noktada hazırlık aşamasında sistem kontrollerinin yapılması hayati bir önem taşıyor. İşletmelerin yangın algılama sistemlerini güncel tutmaları ve acil çıkış noktalarını her an erişilebilir kılan bir düzeni benimsemeleri, misafirlerin kendilerini huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte, personelin olası senaryolar karşısında nasıl hareket edeceğini bilmesi ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesi, sunulan hizmet kalitesini artıran en temel unsurlardan biri.”