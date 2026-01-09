Dünya yıldızları Rixos Mısır’da buluştu: 2026’ya görkemli başlangıç

Rixos Mısır, 2026’ya Sharm El Sheikh ve Hurghada’da düzenlediği, bir haftaya yayılan yılbaşı programlarıyla girdi. Konserler, DJ performansları ve özel etkinliklerden oluşan bu dönem, Mısır’ın kış sezonunda da güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yılbaşı haftası boyunca Rixos Mısır otellerinde farklı müzik türlerine ve beklentilere hitap eden programlar hayata geçirilirken, konaklama ve eğlence deneyimi entegre bir takvim içinde sunuldu.

50 ÜLKEDEN MİSAFİR AĞIRLADI

Yılbaşı haftasında Rixos Mısır otelleri, 50 farklı ülkeden misafiri ağırladı. Rusya, Polonya, Türkiye, Ermenistan ve İtalya başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve BDT ülkelerinden gelen ziyaretçiler, destinasyonun uluslararası çeşitliliğini ve erişimini gözler önüne serdi. Vizesiz seyahat imkânı, dört mevsim ılıman iklim ve Türkiye’ye kısa uçuş mesafesi; yılbaşı döneminde Mısır’a olan talebi destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

ERKAN YILDIRIM: “MISIR, KIŞ DÖNEMİNDE DE GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF”

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, yılbaşı dönemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Rixos olarak Mısır’da yılın tamamına yayılan bir turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Yılbaşı haftasında gerçekleştirdiğimiz programlar, Mısır’ın kış döneminde de güçlü bir talep gördüğünü ortaya koydu. Farklı ülkelerden gelen misafirleri aynı dönemde ağırlamak, destinasyonun uluslararası potansiyelini net biçimde gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de bu çeşitliliği ve sürekliliği artırmaya odaklanacağız.”

IVI ADAMOU İLK KEZ ŞARM EL SHEİKH’TE SAHNEDEYDİ: YILBAŞI HAFTASINDA ULUSLARARASI SANATÇILAR RİXOS MISIR’DA BULUŞTU

Yılbaşı haftasının öne çıkan etkinliklerinden biri, unlu Yunan sanatçı IVI Adamou’nun Misir’da ilk kez verdiği konser oldu. Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleşen performans, hafta boyunca düzenlenen programların dikkat çeken anları arasında yer aldı. Aynı hafta içerisinde Rixos Premium Seagate’te sahne alan Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, Kate Linn & Fantomel ile Mike Williams; Rixos Sharm El Sheikh’te ise Firebeatz, Plastik Funk ve DJ Mert Aydın performanslarıyla yılbaşı programları devam etti. Swissotel Sharm El Sheikh’te Claps Show Band, Hurghada’daki Rixos Premium Magawish’te ise Top Hit Band ve Cote D’azur Gala Band performanslarıyla hafta tamamlandı.

TÜRK MİSAFİRLER İÇİN GÜVEN VE KONFOR ODAKLI YAKLAŞIM

Rixos, Mısır’da bir Türk markası olarak Türk misafirler için güven, konfor ve yüksek hizmet standartlarını merkeze alan bir yaklaşım sunuyor. Yılbaşı haftasında Türk misafirlerin yoğun ilgisi, Rixos Mısır otellerinin destinasyon tercihinde istikrarlı bir güven unsuru olarak konumlandığını bir kez daha gösterdi.